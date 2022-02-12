تجميل «محور العروبة» بأحواض زهور إنتاج هيئة نظافة القاهرة (صور)

قامت هيئة النظافة والتجميل بمحافظة القاهرة بتصنيع وتركيب أحواض زهور ديكورية، على طول طريق «محور العروبة» وشارع «صلاح سالم»، في المسافة من كوبري «العروبة» حتى كوبري «الفردوس»، حيث يجري تصنيع هذه الأحواض بالورش الإنتاجية لهيئة النظاقة، ويتم زراعتها بمعرفه الإدارة المركزيه للتجميل بهيئة النظافة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، وتكليف اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، للورش الإنتاجية والمركزية للتجميل.

إضفاء طابع حضاري وجمالي

وقال اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، إن الورش الإنتاجية قامت بوضع أحواض الزهور الديكورية، التي تم تصنيعها بالورش الإنتاجية، على طول الطريق من كوبري «العباسية»، وقامت الإدارة المركزية للتجميل بزراعتها لإضفاء مظهر جمالي وحضاري للشارع، مضيفاً أن محافظ القاهرة وجه باستمرار العمل، وتركيب باقي الفازات لاستكمال الشكل العام وإظهار الجزيرة الوسطى للطريق بالمظهر اللائق، وتكثيف الزراعات والشتلات بطول طريق محور «العروبة» بشارع «صلاح سالم».

رفع كفاءة حديقة «مساكن عثمان»

من ناحية أخرى، قامت فرق العمل بالإدارة المركزية للتجميل والحدائق والتشجير برفع كفاءة حديقة «مساكن عثمان»، في منطقة المرج الشرقية، من تهذيب الأشجار والنخل وزراعة أشجار جديدة، تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، وتكليف المهندس هشام عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية، بتحسين جميع الحدائق والمسطحات الخضراء في أنحاء القاهرة، ورفع كفاءة تلك الحدائق، وخلق متنفس جديد للمواطنين، مع استمرار رفع كفاءة الحدائق، والمتابعة المستمرة للحفاظ على ما تم إنجازه.

رفع كفاءة النظافة وتطهير منطقة «زينهم»

وفي سياق متصل، قامت فرق العمل بالمنطقة الجنوبية، بالتعاون مع الإنقاذ المركزي لهيئة النظافة، برفع كفاءة النظافة بمنطقة «زينهم»، لاستعادة المظهر الحضاري، من نظافة وتجميل وإنارة، بعد المجهود المبذول من الإدارة المركزية للنظافة في رفع تراكمات الأتربة ومخلفات البناء، بعد استلام العمل بالمنطقة من الشركة السابقة، وفق منظومة النظافة الجديدة.

وأكد رئيس هيئة النظافة بالقاهرة على استمرار العمل والمجهود المبذول حتى يشعر المواطن بالتحسن الملحوظ في عملية النظافة، وتكثيف أعمال الجمع السكني، وغسيل وتطهير البلدورات والأرصفة بكافه أرجاء المنطقة الجنوبية، تحت إشراف ممدوح اليماني، مستشار رئيس الهيئة للنظافة، ومديري المنطقة الجنوبية، ورؤساء الأفرع كل في قطاعه ومنطقته، لإعادة المظهر الحضاري للمنطقة بمراحلها الثلاثة.