مفيدة شيحة: لا أمانع إجراء ابنتي عملية تجميل.. ولا أقبل التنمر بي

قالت الإعلامية مفيدة شيحة إن إجراء عمليات التجميل زادت خلال الفترة الأخيرة بشكل كبير خاصة بين الفتيات، «حصلت خناقة بجلاجل مع بنتي وبنات أخويا، وده كله عشان عايزة تعمل شفايفها بهدف تجديد الترند، وفي نفس الوقت اعترضت أختي، وبقت خناقة ما يعلم بيها إلا ربنا، ومش بقول نروح لطبيب تحت بير السلم وكله في إطار الضروري».

الحياة في الوقت الحالي اختلفت عن ما سبق

وأضافت «شيحة»، خلال برنامجها «الستات»، الذي يُعرض على قناة «النهار»، أن الوقت تغير واختلفت الحياة في الوقت الحالي عن الأزمنة الماضية، «اختلفت حياتهم عن تعليمنا وحياتنا مع تغير الحياة والناس، ولو بنتي احتاجت حاجات بسيطة تروّح بيها عن نفسها إيه المانع عشان تبقى أحلى، مش بقول أفورة، ولكن علينا أن نعرف أن الحياة اختلفت».

وأوضحت الإعلامية أنها لا تقبل أي تنمر بها، «لا أمانع إجراء عملية تجميل لابنتي ولكن بضوابط، ولو أي حد تنمر عليا هرشقه في الحيط»، موضحة أن السوشيال ميديا دائما تبرز أمورا عن حياة الناس كونها كل شيء مباح وموجود عبر الإنترنت ويجري تبادله بين مستخدمي المواقع.

هل الفتيات تبحث عن القوة أم الاحتواء؟

وتابعت أن الفتيات على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك وتويتر وإنستجرام» أعجبت باللاعب الدولي محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر ونادي الزمالك، بعد ادائه في بطولة أمم افريقيا في الكاميرون، متسائلة: «هل البنات ارتبطت بالحارس الكبير محمد أبو جبل ودكتور مروان في مسلسل البحث عن علا، عشان كانوا بيدوروا على الاحتواء ولا قوة فيهم؟».