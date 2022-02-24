اللهم بلغنا رمضان.. «الإفتاء» تعلن موعد استطلاع هلال شهر شعبان

أعلنت دار الإفتاء المصرية، اليوم الخميس، موعد استطلاع هلال شهر شعبان، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إذ كتبت: «الأربعاء القادم إن شاء الله نستطلع هلال شهر شعبان.. اللهم بلغنا رمضان».

يعتزم المعهد القومى للبحوث الفلكية، بالتنسيق مع دار الإفتاء، وهيئة المساحة، استطلاع هلال شهر شعبان، يوم الأربعاء 2 مارس المقبل، لتحديد موعد بدء الشهر من خلال عدد من اللجان على مستوى الجمهورية، متوقعا أن يكون يوم الخميس 3 مارس المتتم لشهر رجب، على أن يكون يوم الجمعة 4 مارس أول أيام شهر شعبان.

رؤية هلال شهر شعبان

وفقا للبحوث الفلكية، سيغرب القمر قبل غروب الشمس في يوم الرؤية، في مكة المكرمة بـ10 دقائق، وفي القاهرة بـ12 دقيقة، وفي محافظات جمهورية مصر العربية بمدد تتراوح بين 2 و20 دقيقة، أما في داكار بالسنغال فإن القمر يغرب بعد غروب شمس ذلك اليوم بدقيقتين، وفي نواكشوط وموريتانيا يغرب القمر بعد غروب شمس ذلك اليوم بدقيقة واحدة.

وأوضح المعهد، أنه وفقا للحسابات الفلكية، متوقع أن يكون 2 أبريل المقبل، أول أيام شهر رمضان المبارك فلكيا، لافتا إلى أن شهر شعبان 2022، سيكون 29 يوما.

أفضل الأعمال في شعبان

الصوم يعد من أفضل الأعمال والعبادات في شهر شعبان، كما أن هناك بعض الأعمال المستحبة فيه، مثل: قيام الليل، وصلاة النوافل، والصدقات، والذكر، والدعاء، والاستغفار، وصلة الأرحام، فجميعها إحياء لهذا الشهر العظيم، واستعداد لشهر رمضان المبارك.

وجاء عن عائشة في الصحيحين: «ما رأيت رسول الله، صلى الله عليه وسلم، استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهرأكثر صياما منه في شعبان».