موعد شهر شعبان فلكيا.. متى يتم استطلاع الهلال؟

ينتظر المسلمون دائما بعض الأشهر والأوقات التي أمرنا الله فيها بالإكثار من العبادة، وتعد من أفضل الأوقات إليه، ومن بين تلك الأشهر شهر شعبان، الذي ترفع فيه الأعمال إلى الله وكان يكثر فيه النبي من الصيام حيث كان من أحب الشهور إليه، لذا يبحث العديد من الأشخاص عن موعد قدوم شهر شعبان.

وفي هذا الصدد، تتسعرض الوطن فيما يلي موعد قدوم شهر شعبان وفقا للبحوث الفلكية.

موعد شهر شعبان

وقبل إعلان مفتي الجمهورية الموعد بالحديد، يتم استطلاع هلال شهر شعبان يوم الأربعاء الموافق 2-3- 2022، حيث يستعد المعهد القومى للبحوث الفلكية، بالتنسيق مع دار الإفتاء، وهيئة المساحة، لاستطلاع الهلال في ذلك اليوم لتحديد موعد بدء شهر شعبان، حيث سيكون 3 مارس هو يوم الرؤية من خلال عدد من اللجان على مستوى الجمهورية.

وبالنسبة للأبحاب الفلكية، فإن المكمل لشهر رجل فلكيا سيكون يوم الخميس الموافق 3 مارس، وفلكيا بداية شهر شعبان سيكون يوم الجمعة الموافق 3 مارس 2022.

كما يتم رؤية هلال شهر رمضان المبارك 2022، يوم الجمعة الموافق الأول من إبريل، والتي توافق يوم 29 شعبان لعام 1443 هجريًا، وفق الحسابات الفلكية تكون بداية شهر رمضان فلكيًا يوم السبت 2 أبريل.

وبدأت وزاة الأوقاف استعدادها مبكرًا لشهر رمضان المبارك، حيث ستضاعف الوزارة كمية لحوم صكوك الإطعام إلى «200 طن»، كما ستقوم بإعداد عدد من البرامج مع الهيئة الوطنية للإعلام فضلاً عن فقرات متعددة: تلاوات، وابتهالات، وفقرات دعوية، وفتاوى، ومسابقات رمضانية على موقع الوزارة، بالإضافة إلى تخصيص عدد كامل من مجلة منبر الإسلام للحديث عن شهر رمضان المبارك، كما وضعت مجموعة ضوابط لـ الصلاة في المساجد، مشددة على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية خلال أداء صلاة التراويح والصلوات الأخرى في المساجد.