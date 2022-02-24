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عاجل.. الرئيس السيسي يوجه بتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر

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محمد أبو عمرة
05:41 م | الخميس 24 فبراير 2022
الرئيس السيسي خلال اجتماعه اليوم برئيس الوزراء

الرئيس السيسي خلال اجتماعه اليوم برئيس الوزراء

قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن  الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اجتمع  اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، وذلك بحضور  محمد منصور رئيس مجلس إدارة شركة منصور شيفروليه، و طارق عطا رئيس مجلس إدارة شركة جنرال موتورز، والمهندس لؤي الشرفا الرئيس التنفيذي لشركة جنرال موتورز للشرق لأوسط وأفريقيا.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد "متابعة الموقف التنفيذي لاستراتيجية الدولة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر".

وقد وجه  الرئيس بتعزيز التعاون مع الشركات من القطاع الخاص لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر بداية بمراحل التجميع وصولاً إلى التصنيع المتكامل، بما يتماشى مع التوجه العالمي المتنامي في هذا الصدد، وذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتحول الأخضر، أخذاً في الاعتبار مردودها الإيجابي الهام على الدولة والمواطنين اقتصادياً وبيئياً وصحياً، مع ضمان أن تكون أسعار السيارات اقتصادية، وعلى أن يتم العمل في هذا الإطار بشكل متكامل بالشراكة مع القطاع الخاص إلى جانب نشر البنية الأساسية لمحطات الشحن الكهربائى للسيارات على أوسع نطاق على مستوى الجمهورية، بما فيها محطات الشحن متناهية السرعة.

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مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.