«الوزراء»: تزويد محطات الوقود في شرم الشيخ بشواحن السيارات الكهربائية

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، لمتابعة الاستعدادات الجاري تنفيذها بمدينة شرم الشيخ، في إطار استضافة المدينة لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27، ومتابعة موقف المشروعات السياحية المتعثرة بالمدينة.

رئيس الوزراء: توفير كافة متطلبات مشروعات التنمية بشرم الشيخ

وفي مستهل اللقاء، جدد رئيس الوزراء التأكيد على أهمية المتابعة المستمرة لما يتم تنفيذه من مشروعات، في إطار استعدادات مدينة شرم الشيخ لاستضافة مؤتمر تغيرالمناخ، وتوفير المتطلبات اللازمة لتنفيذ تلك المشروعات، والتي من شأنها أن تسهم في ظهور المدينة بأبهى صورة لها، وبما يعكس قدرة وإمكانيات الدولة المصرية على تنظيم مثل هذه الأحداث والفعاليات العالمية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في هذا الصدد.

وخلال اللقاء، قدّم اللواء خالد فودة، استعراضا لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة شرم الشيخ، مشيرا إلى أنّه فيما يتعلق بمشروعات الطاقة الشمسية، جرى تخصيص قطعتي أرض لتنفيذ محطتي طاقة شمسية، إلى جانب المحطة التي سيتم تنفيذها بقطاع نبق السياحي، والمحطة الأخرى الموجودة بالفعل، ليصبح عدد محطات الطاقة الشمسية في المدينة 4، بإجمالي طاقة 20 ميجا وات، ومن المتوقع زيادة عدد المحطات خلال الفترة المقبلة، لتغطية المدينة بـ160 ميجا وات.

وأشار محافظ جنوب سيناء، إلى أنّ جهود التوسع في إنشاء محطات الطاقة الشمسية، شملت إقامة محطة أعلى مبنى مجلس مدينة شرم الشيخ، ومن المقرر الانتهاء منها قريبا، كما لفت إلى جهود التعاون والتنسيق مع وزارتي البيئة والسياحة والآثار، والتي من بينها تنظيم ورش عمل بحضور المستثمرين ومالكي الفنادق، تحمل عنوان «معا لنشر محطات الطاقة الشمسية الصغيرة في شرم الشيخ».

تزويد مواقف سيارات شرم الشيخ وجراجات الفنادق بوحدات شحن السيارات الكهربائية

ولفت فودة، إلى مشروعات النقل «صديقة البيئة»، موضحا أنّه سيتم تأهيل مدينة شرم الشيخ لاستقبال السيارات الكهربائية، عبر تزويد محطات الوقود في المدينة بوحدات شحن السيارات الكهربائية، وتوقيعها على الخريطة باستخدام GIS، إلى جانب تزويد مواقف السيارات والأتوبيسات العاملة بالمدينة، وكذا جراجات الفنادق، بوحدات شحن.

وتابع المحافظ، أنّ المشروعات تضمنت أيضا إنشاء الحديقة المركزية بمدينة شرم الشيخ، والتي جرى توقيع بروتوكول تعاون بشأنها مع وزارة البيئة، إلى جانب مشروعات قطاع السفاري، وإنشاء قرية التراث البدوي بمنطقة الهجن، فضلا عن تنفيذ المشروعات الخاصة بتفعيل الهوية البصرية بالمدينة.

واستعرض المحافظ موقف المشروعات السياحية المتعثرة، سواء التابعة لهيئة التنمية السياحية، أو للمحافظة، وكذا نتائج عدد من الاجتماعات المتعلقة بهذا الشأن، والجهود المبذولة لدفع العمل بهذه المشروعات.

وفي هذا الإطار، قدّم اللواء خالد فودة ملخصا عن أهم ما نوقش خلال الاجتماعات التي عقدت بحضور مستثمري المحافظة، وبعض التحديات التي تواجه المستثمرين، مشيرا إلى أنّ الاجتماع شهد التوجيه بضرورة الإسراع بالانتهاء من رفع كفاءة المنشآت الفندقية لديهم، للاستفادة من مبادرة البنك المركزي لأعمال رفع كفاءة وتوسعة وتطوير تلك المنشآت، استعدادًا لمؤتمر تغير المناخ، فضلا عن التوجيه برفع كفاءة منطقة سكن العاملين، وتنفيذ أعمال تنسيق الموقع للمنطقة المحيطة، بما يتماشى مع التطوير الذي تشهده المدينة.