وزيرة التضامن: 355 عارضا يشاركون في معرض «ديارنا» للحرف اليدوية

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنها افتتحت اليوم معرض ديارنا للحرف اليدوية في دورته الـ 72، موضحة أن المعرض جاء تحت شعار «مصر بتتكلم حرفي» ويوجد 355 عارضا في مساحة 3500 متر وضيف الشرف هم أهل النوبة الكرام الذين أخذوا من النيل كرموا ومن الشمس سمارها ومن الأرض خيرها.

لاجئون يشاركون في المعرض

وأضافت «القباج» خلال مداخلة عبر زوم في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الخميس، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن المعرض يشارك فيه لاجئون ومن ذوي الهمم ومجموعة من المنتجين أصدقاء للبيئة، متابعا: «مصر هتعمل معرض رائع إن شاء الله ومؤتمر آخر السنة بخصوص المناخ هيكون رائع ويليق باسم مصر».

حالة سعادة كبيرة في المعرض

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن هناك حالة سعادة في المعرض وكل عارض يقف وراء 10 أسر، مبينة أنه تم وعد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعمل هذا العام نحو 20 معرضا على مستوى الجمهورية وتم ذلك في المنيا والأقصر والقاهرة وسيظل هذا الأمر لأن مصر تنتج وتفرح بأيدي سيداتها ورجالها المنتجين.

افتتاح معرض ديارنا

وافتتحت اليوم الخميس الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، معرض ديارنا للحرف اليدوية في دورته الـ72، المقام تحت شعار «مصر بتتكلم حرفي»، وشارك معرض ديارنا هذا العام للمرة الأولى في منتدى شباب العالم.