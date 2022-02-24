وزارة التضامن تفتتح معرض «ديارنا» للحرف اليدوية والتراثية.. اليوم

تفتتح وزارة التضامن اليوم، معرض «ديارنا» للحرف اليدوية والتراثية، تحت شعار «مصر بتتكلم حرفي».

وأوضحت الوزارة، أنه سيكون هناك 3 ضيوف شرف للمعرض، أولهم ذوي الهمم لعرض منتجاتهم اليدوية والتراثية، تحت شعار «ورا كل إعاقة طاقة تقدر تملا الدنيا فن وإبداع»، مشيرة إلى أن ثاني ضيف سيكون المنتجات الصديقة للبيئة؛ إذ يعرض فنانو تلك المنتجات إبداعاتهم، التي تتميز بأنها صديقة للبيئة، بينما ثالث ضيف الذين تتميز منتجاتهم اليدوية بالدقة والإبداع المميز.

عرض منتجات الحرف اليدوية من المفروشات والإكسسوار

وأكدت «التضامن» على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن معرض «ديارنا» سيقام بكايرو فيستفال سيتي مول، من الساعة العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساء، لافتة إلى أن به منتجات الحرف اليدوية من المفروشات والإكسسوار المنزلي والكليم والسجاد والصدف والنحاس من حرفيي المحافظات المختلفة.

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أن المعرض يأتي في إطار التوجه نحو تقديم المزيد من الدعم اللازم للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لتساهم في التمكين الاقتصادي للأسر، بهدف تحسين مستوى معيشتها.

تقديم منتجات معقولة التكلفة ومحلية الصنع بالمعرض

وأكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن، وفق تقرير صادر عنها، أنه يجرى تقديم منتجات معقولة التكلفة ومحلية الصنع بمعرض «ديارنا»، لافتا إلى أن ذلك يؤكد تبني الوزارة لسياسة الدولة بشأن تشجيع المنتج المحلي، وتوفير فرص عمل.

من جانبه، قال عادل البكساوى، مستشار وزارة التضامن للتسويق والمعارض، لـ«الوطن»، أن هناك 300 عارض يشاركون في معرض ديارنا من مختلف المحافظات، لافتا إلى أن المعرض يشمل مختلف المنتجات من النحاس والفضة والأخشاب والصناعات اليدوية والتراثية، والمنسوجات والكليم، وغيرها من المنتجات الأخرى.