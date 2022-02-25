«يا أهل الهوى» تقود متسابقة في «الدوم» للحصول على الضوء الأخضر

نجحت المتسابقة نادين العمروسي، في الحصول على الضوء الأخضر من لجنة تحكيم «الدوم» في فئة الغناء، ضمن برنامج اكتشاف المواهب «الدوم» الذي تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بمشاركة وزارتي الشباب والرياضة والثقافة، ويُذاع عبر فضائية «ON».

«العمروسي» تتأهل للمرحلة الثانية من مسابقة «الدوم»

وتفاعلت لجنة التحكيم مع المتسابقة نادين العمروسي، التي شاركت بأغنية «يا أهل الهوى» للفنانة وردة الجزائرية، وقدمت أداء مبهرا، وبعد ثوان من بدء فقرة المتسابقة منحها الملحن عمرو مصطفى، الضوء الأخضر، بينما تفاعل مع غنائها الفنان حميد الشاعري، ومنحها صوته، وكذلك الشاعر أمير طعيمة، لتتأهل للمرحلة الثانية من مسابقة «الدوم».

العمروسي: جدتي السبب في تقدمي للمسابقة

ووجهت «نادين» الشكر للجنة المسابقة، ولجدتها، قائلة: «أنا اتمنيت إنهم يقبلوني ودعيت ربنا، وجدتي السبب الأكبر في إني أقدم بالمسابقة، وبقدم لها كل الشكر والتقدير».

جدير بالذكر أن المشاركين في مسابقة الدوم، من الذكور والإناث، تتراوح أعمارهم بين 16 إلى 28 عاما، في مجالات التمثيل والغناء والتقديم الإعلامي.

وينتمي المشتركون لجميع المحافظات، وأجريت اختبارات للاختيار من بين 20 ألف مشترك، وكانت الأولوية في الاختبارات للمشتركين المتقدمين عبر الموقع الرسمي للمسابقة.