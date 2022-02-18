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لجنة تحكيم «الدوم» ترفض المتسابقة «مارفيل»: لهجة بعيدة عن المصرية

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محمد عزالدين
11:53 م | الجمعة 18 فبراير 2022
مارفيل

مارفيل

فشلت المتسابقة «مارفيل» في الحصول على الضوء الأخضر في برنامج اكتشاف المواهب «الدوم»، الذي تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بمشاركة وزارتي الشباب والرياضة والثقافة، ويُذاع عبر فضائية «ON».

لهجتك بعيدة عن المصرية

ودخلت «مارفيل» في نقاش مع لجنة التحكيم بسبب أدائها في التقديم التلفزيوني، وقالت لها الإعلامية نجوى إبراهيم: «بتتكلمي بطريقة ولهجة شوية بعيدة عن المصرية».

كما علقت الإعلامية لميس الحديدي على أدائها، قائلة: «مش عاوزاكي تحفظي، لكن عاوزاكي تفهمي»، لترد عليها المتسابقة: «أنا فاهمة كويس اللي بقوله»، لتقاطعها الإعلامية لميس الحديدي: «أدائك كأنك حافظة».

أعضاء لجنة التحكيم

وتكونت لجنة التحكيم من الإعلامية لميس الحديدي، والإعلامية نجوى إبراهيم، والإعلامية جاسمين طه، وفشلت المتسابقة في الحصول الضوء الأخضر لتتأهل للمرحلة الثانية من المسابقة.

وتتراوح أعمار مشتركي المسابقة الدوم، من الذكور والإناث، بين 16 و28 عاما، للتمثيل والغناء، وفي التقديم الإعلامي من 21 إلى 28 عاما.

وينتمي المشتركون لجميع المحافظات، وأجريت اختبارات للاختيار من بين 15 ألف مشترك، كما اشترطت المسابقة على المتسابقين أن يقيموا في القاهرة، وكانت الأولوية في الاختبارات للمشتركين المتقدمين عبر الموقع الرسمي للمسابقة، وليس بأسبقية الحضور من خلال تنظيم كبير وضخم، بقاعة ضخمة بمركز شباب الجزيرة.

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