نصيحة يسرا للمتسابقة ميرنا هاشم ببرنامج «الدوم»: لغة الجسد مهمة

شاركت المتسابقة ميرنا هشام، ابنة محافظة الإسكندرية، بمونولوج من مسلسل «أمر واقع»، ضمن فعاليات ثاني حلقات برنامج اكتشاف المواهب «الدوم» الذي تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بمشاركة وزارتي الشباب والرياضة والثقافة، ويُذاع عبر فضائية «ON»، وألقته باللغة العربية الفصحى.

نصيحة يسرا للمتسابقة

وطلب الفنان عمرو يوسف، من المتسابقة، إلقاء مشهد بالعامية، وحازت على إعجاب لجنة التحكيم التي تتكون من الفنان عمرو يوسف والفنانة يسرا والمخرج مروان حامد.

ومنحت الفنانة يسرا، المتسابقة، الضوء الأخضر، موجهة لها نصيحة: «كل الجسم لازم يمثل، لغة الجسد بتاعتك لازم تتحرك عشان مبقاش بس بصة على فوق بس، وده هيجي مع الوقت والتمرين هيتغير، وهنديكي صوتنا عشان تاخدي فرصة صح».

لجنة التحكيم

وتكونت لجنة التحكيم من الفنانة يسرا والفنان عمرو يوسف والمخرج مروان حامد، ومنحوا المتسابقة الضوء الأخضر لتتأهل للمرحلة الثانية من المسابقة.

وتتراوح أعمار المشتركين في مسابقة الدوم، من الذكور والإناث، بين 16 و28 عاما، للتمثيل والغناء، وفي التقديم الإعلامي من 21 إلى 28 عاما، والمشتركين من جميع المحافظات وكانت الأولوية في الاختبارات للمشتركين المتقدمين عبر الموقع الرسمي للمسابقة، وليس بأسبقية الحضور من خلال تنظيم كبير وضخم بقاعة ضخمة بمركز شباب الجزيرة، وأجريت اختبارات للاختيار من بين 15 ألف مشترك، كما اشترطت المسابقة على المتسابقين أن يقيموا في القاهرة.