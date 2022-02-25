تفاصيل مقتل طفلة أبو النمرس.. جارتها سرقت قرطها وشاركت أسرتها في البحث عنها

ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، القبض على سيدة لاتهامها بقتل طفلة وإلقاء جثتها بقطعة أرض زراعية بقرية في منطقة أبو النمرس، واعترفت المتهمة باستدراج المجني عليها للعب بصحبة ابنتها ثم استولت على قرطها الذهبي، وعندما أخبرتها الطفلة أنها ستبلغ لوالدتها قررت قتلها، وحملت جثتها وتخلصت منها، ثم شاركت أسرتها في البحث عنها، وجرت إحالة المتهمة إلى النيابة العامة التي قررت حبسها لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق.

والد الطفلة يبلغ الشرطة بتغيبها

وجرى الكشف عن الجريمة ببلاغ تلقاه مركز شرطة أبو النمرس، من والد طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات، أفاد فيه بتغيبها، وبدأ رجال المباحث في إجراء التحريات لكشف غموض تغيبها، حتى جرى العثور على جثة الطفلة ملقاة بقطعة أرض زراعية بعد مرور 4 أيام على تغيبها.

وتبين من خلال مناظرة الجثة، تعرضها للخنق وسرقة القرط الذهبي الخاص بها، وكشفت تحريات المقدم عبدالباقي أمين رئيس مباحث مركز أبو النمرس، بإشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عن أن جارة أسرة الطفلة وراء ارتكاب الجريمة، وتمكن رجال المباحث من القبض عليها.

بمواجهة المتهمة أمام اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، اعترفت باستدراج الطفلة للعب مع ابنتها، لسرقة قرطها الذهبي، وعندما ذكرت لها الطفلة أنها ستخبر والدتها، قررت المتهمة قتلها، وخنقتها ثم نقلت جثتها داخل «طشت» إلى قطعة أرض زراعية، وبدأت في مشاركة أسرة الطفلة في البحث عنها.

المتهمة تعترف بسرقة قرط طفلة أخرى بنفس الطريقة

وأرشدت المتهمة عن القرط الذهبي، كما اعترفت بسرقة قرط آخر من طفلة أخرى إلا أن أسرتها لم تبلغ عن السرقة، وحرر محضر بالواقعة، وجرت إحالتها إلى النيابة التي قررت حبسها 4 أيام على ذمة التحقيق.