واشنطن وألبانيا تطالبان بتصويت مجلس الأمن على إدانة العملية الروسية

طالبت الولايات المتحدة وألبانيا، بتصويت مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، على قرار يدين العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا.

وكانت القوات المسلحة الأوكرانية، قال في وقت سابق، إنه جرى نشر أكثر من 60 مجموعة تكتيكية من الكتائب الروسية «أي ما بين 30 ألفا و60 ألف جندي» في أوكرانيا.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وقع في وقت سابق، مرسوما بشأن التعبئة العامة للسكان عقب العملية العسكرية الروسية، وقالت وكالة «إنترفاكس أوكرانيا» للأنباء، إن التعبئة ستجري في غضون 90 يوما من دخول المرسوم حيز التنفيذ، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وكان زيلينسكي، وجه في وقت سابق، رسالة إلى الغرب حذرهم فيها من أن عدم مساعدة أوكرانيا سيسهم بوصول الحرب إلى بلدانهم، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

ودعا زيلينسكي، المواطنين الروس، للتعبير عن وقوفهم ضد الحرب في الساحة الحمراء بموسكو وسان بطرسبورج، مشيرا إلى أن جيش بلاده يدافع عن دونيتسك بطريقة جيدة.

وكانت وزارة الخارجية الفرنسية، قالت في وقت سابق، إن على الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​، إدراك أن ​حلف شمال الأطلسي​ «​الناتو​» يتمتع بقدرات نووية أيضا، ووصف وزير الخارجية الفرنسي ​جان إيف لودريان​، في لقاء مع قناة «تي إف 1» الفرنسية، الرئيس الروسي بالديكتاتور.

تهديد فرنسي بعقوبات اقتصادية ضد موسكو: ستضرب قلب روسيا

وهدد لودريان، بعقوبات اقتصادية ستضرب قلب روسيا، وكانت الرئاسة الروسية «الكرملين»، قالت في وقت سابق، إن بوتين ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، بحثا في محادثة هاتفية الوضع في أوكرانيا، وتبادلا وجهات النظر بشكل مفصل حول سبل التسوية

وقال «الكرملين»، في بيان، إن الرئيس الروسي، قدم لنظيره الفرنسي، تفسيرا شاملا لأسباب وظروف اتخاذ قرار إطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.