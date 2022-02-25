عاجل.. واشنطن: سنمنع روسيا من الحصول على التكنولوجيا في القطاع البحري والجوي

قال نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي، إن بلاده ستمنع روسيا من الحصول على التكنولوجيا في القطاع البحري والجوي، مضيفا أن عقوبات واشنطن على موسكو بسبب العملية العسكرية ضد أوكرانيا، هي الأكثر قسوة.

وأوضح المسؤول الأمريكي، أن بلاده ستفرض عقوبات على مسؤولين تنفيذيين لبنوك روسية، مشيرا إلى أن واشنطن ستجمد أصولا لبنوك روسية في الولايات المتحدة، وفقا لما نقلته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

مسؤول أمريكي: عقوبات واشنطن ضد روسيا لن تؤثر على إمدادات الطاقة

وتابع نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي، قائلا إن العقوبات على روسيا ستعزلها عن السوق العالمية، مشيرا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اختار الحرب.

وأضاف نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي، أن العقوبات الأمريكية لن تؤثر على إمدادات الطاقة.

وكان قادة الاتحاد الأوروبي، وافقوا في وقت سابق، خلال قمتهم في العاصمة البلجيكية «بروكسل»، على فرض حزمة جديدة من العقوبات على موسكو، ردا على العملية العسكرية في أوكرانيا، استهدفت قطاعات المال والطاقة والنقل.

وقال القادة الأوروبيون، في بيان، إن تداعيات هذه العقوبات ستكون هائلة وخطيرة.