عاجل.. واشنطن تشدد على أهمية الاستجابة الجماعية لإدانة عملية روسيا ضد أوكرانيا

شدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، على أهمية الاستجابة الجماعية القوية لإدانة العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

رئيس أوكرانيا يدعو العالم لإنشاء تحالف مناهض لـ«بوتين»

وكانت موسكو، بدأت أمس الخميس، عملية عسكرية شاملة في الأراضي الأوكرانية، فيما دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في وقت سابق، العالم، إلى إنشاء تحالف مناهض للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من أجل إجبار موسكو على السلام.

وأجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، اتصالا هاتفيا مع بوتين، وقالت الرئاسة الفرنسية «قصر الإليزيه»، في بيان، إن «ماكرون» دعا نظيره الروسي إلى وقف العمليات العسكرية في أوكرانيا على الفور، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

وأشارت الرئاسة الفرنسية، إلى أن الاتصال جرى بالتشاور مع الرئيس الأوكراني، الذي تحدث مع «ماكرون» بعد ظهر الخميس، فيما أكد الرئيس الفرنسي لـ«بوتين»، أن موسكو ستواجه عقوبات هائلة.