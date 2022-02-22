نائب «التنسيقية» عن قانون الإيجار القديم: «مفيش حد هيتشرد من بيته»

يترقب الجميع قانون الإيجار القديم بعد تحرك الدولة المصرية لحل الأزمة التي استمرت لسنوات عديدة، وذلك بعد توجيهات الرئيس السيسي، حيث تقدمت الحكمومة بمجموعة من التعديلات على قانون الإيجار القديم.

قانون الإيجار القديم

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي الجبالي، على تعديلات قانون الإيجار القديم المقدمة من الحكومة نهائيا، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم، كما وافق على قانون الشهر العقاري نهائياً ايضاً.

أزمة الإيجار القديم

وقال النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن أزمة الإيجار القديم تراكمية، منذ فترة كبيرة، وتصدى القضاء المصري للأزمة من خلال الأحكام التي أصدرتها المحكمة الدستورية العليا لحل أزمة الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية، الصادر 2018 والخاص بالأشخاص الاعتبارية، وهذا حكم كانت له حيثياته في ذلك الوقت.

الدولة لن تخرج مواطنا من مسكنه

وأضاف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه لا يوجد أي مساس بأحكام المحكمة الدستورية العليا، كما أنه لا يوجد أي نية من الدولة لإخراج مواطن من مسكنه، والدولة لا تنحاز لطرف على الآخر، وأعضاء مجلس النواب يقفون موقف المحايد لحل الأزمة دون الانحياز لطرف على حساب الآخر.

دور التنسيقية في حل أزمة الإيجار القديم

وأوضح النائب عمرو درويش، أن تنسيقية شباب الأحزاب كانت أول المبادرين لحل أزمة الإيجار القديم، ولا بد من تكاتف كل الأطراف لحل الأزمة، لأن الدولة تسعى لتوفير حلول جذرية بالفعل، وما يُثار عن أن المجلس التشريعى والسلطة لها مصالح شخصية ليس صحيحاً، ولا توجد لأي نائب مصلحة شخصية من هذا القانون.