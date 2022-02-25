في عيد ميلاد فردوس عبد الحميد.. لماذا قالت ليوسف شاهين «طظ فيك»؟

تحتفل الفنانة فردوس عبد الحميد، اليوم الجمعة، بعيد ميلادها الـ 75، إذ وُلدت يوم 25 فبراير 1947، في محافظة الإسكندرية، وحصلت على البكالوريوس من المعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل عام 1969.

كيف دخلت فردوس عبد الحميد عالم الفن؟

بدأت رحلة «عبد الحميد» في عالم الفن من خلال خشبة المسرح القومي، ليتم تقديمها في السينما بعد ذلك على يد المخرج كمال الشيخ، لأول مرة مع الفنانة سعاد حسني من خلال فيلم «على من نطلق الرصاص» في عام 1975، ولكن بدايتها الحقيقة كانت بعد مشاركتها في مسلسل «ميزو» عام 1977، لتقدم بعدها العديد من الأعمال الفنية في التليفزيون والسينما والمسرح.

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وأما عن حياتها الأسرية فتزوجت مرتين، الأولى كانت من الممثل نبيل الحلفاوي وأنجبت منه ابنهما «خالد» الذي يعمل في مجال الإخراج، وبعد انفصالهما، تزوجت من المخرج محمد فاضل وأنجبت منه ابنهما «أحمد».

سر الخلاف مع يوسف شاهين

قالت الفنانة فردوس عبد الحميد، في لقاء تلفزيوني سابق على قناة «الغد»، إن يوسف شاهين في مرة أرسل لها دورا في فيلم «إسكندرية ليه»، ولكنه كان بسيطا للغاية، لذلك رفضته، على الرغم من إصراره على وجودها في الفيلم.

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وأضافت أن «شاهين» عرض عليها المشاركة في دور مهم لجدة توفيت ابنتها وذلك في فيلم «اليوم السادس»، فحرصت على تنفيذ كل ما يتطلبه الدور، موضحة: «بعد ما عملت تيست الملابس والصوت، ورتبت نفسي وحبيت الدور وكل حاجة، فجأة لقيته بيكلمني في التليفون وبيقولي يا فردوس مش هينفع تعملي الدور في الفيلم ده».

وأوضحت أنها أصيب بحالة من العصبية، وردت عليه قائلة: «على فكرة أنت اللي هتخسر مش أنا وطظ فيك»، نظرا لأن «شاهين» أسند الدور للفنانة داليدا بدلا منها.