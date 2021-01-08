فردوس عبدالحميد عن سبب انسحابها من «ليالي الحلمية»: «اتقمصت من تهميشي»

كشفت الفنانة فردوس عبدالحميد، سبب عدم استكمالها بقية أجزاء المسلسل الشهير «ليالي حلمية»، موضحةً أنها سألت الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة عن امتداد الدور وأبعاده لكي تستفيد منها، وأضافت: «لما شفت الجزء الثاني لقيت إن الدور مهمش بطريقة فظيعة وتقريبًا مش موجود، وزعلت أوي».

وأضافت «عبدالحميد»، خلال حوارها مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، مقدم برنامج «رأي عام» الذي يعرض عبر شاشة «TEN»: «ده دوري حبيبي أنا عملته وكونته وعاوزة استكمله، لكن أسامة أنور عكاشة كان قال لي إن الدور هيبقى له امتداد وقال لي أحداث ولما شفت الورق ملقتش الحاجات دي اتقمصت جامد وزعلت أوي».

وتابعت: «قلت والله ما أنا مكملة لأني عندي طفولة، وأسامة أنور عكاشة كان فيه طفولة برضه فاتقمص ومصالحنيش وقلت والله ما أنا رايحة، لكن لو اتعاد نفس الموقف تاني هكمل لأن دي مسؤولية، أنا ندمت، لأن الناس كانت متخيلة شكل للشخصية وبعدين لقت حد تاني».

وعن مسلسل «حكاية ميزو»، قالت فردوس عبدالحميد: «قالوا لي هشتغل مع سمير غانم وتعالي هتعملي دور غريب، وكنت مبسوطة به جدًا لأنه في منتهى الغرابة، بدأ بحاجة وانتهى بحاجة تانية والشخصية غيرت جلدها، والجميل فيه إنه عرف الناس بيّ لأنه عُرض في شهر رمضان».

وواصلت: «المسلسل وفر لي سنوات طويلة جدًا في تعريف الجمهور بي، وكنت أشارك في التصوير في شهر رمضان، وفي مرة كنت أستقل تاكسي، وكان هناك راكب يجلس إلى جوار السائق، وقال له وقد كان يقصدني إيه البت الهبلة دي، فشعرت بالسعادة لأن هذا الدور سيفيدني على مستوى معرفة الناس لي».