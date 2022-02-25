تكريم المخرجة إنعام محمد ضمن فعاليات «أسوان لأفلام المرأة»

تنظم إدارة مهرجان أسوان لأفلام المرأة اليوم، ندوة للمخرجة إنعام محمد علي، في تمام الساعة السابعة مساءًا، على هامش تكريمها خلال فاعليات حفل الافتتاح الذي أقيم الأربعاء الماضي.

تكريم المخرجة إنعام محمد علي في مهرجان أسوان لأفلام المرأة

وكانت المخرجة إنعام محمد علي أعربت عن سعادتها الشديدة بتكريمها من المهرجان، خصوصا وأنها من مواليد محافظة المنيا، وقالت أثناء تكريمها: «سعيدة بتكريمي من مهرجان يهتم بقضايا المرأة بشكل رئيسي ويقام في صعيد مصر خاصة وأنني من مواليد محافظة المنيا وقضيت مشواري الفني في سبيل تقديم قضايا المرأة وطرح حلول لها».

وأضافت أنها سعيدة بوجودها في مهرجان خاص بالمرأة، حيث عملت أكثر من 50 عاما من أجل نهضة المرأة ونصرتها والحصول على حقوقها، قائلة: «هذا ليس تحيزا للمرأة ولكن تحيزا لمجتمع لن يتقدم إلا إذا تقدمت المرأة به، حيث يقاس تقدم أي مجتمع بمكانة المرأة داخله، وأعتقد أن الصعيد الذي عانى من الإهمال والتهميش لسنوات طويلة، سيشهد تقدما خلال الفترة المقبلة»

عرض الفيلم المصري «عودة» في مهرجان أسوان

كما تشهد فاعليات اليوم من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة عرض الفيلم المصري «عودة»، للمخرجة سارة الشاذلي الساعة الثامنة مساءًَا في سينما الصداقة، حيث يتنافس علي جوائز مسابقة الفيلم المصري وذلك بعد عرضه في مهرجان الجونة السينمائي، ومنافسته في الدورة الـ25 من مهرجان «يهلافا»، الدولي للأفلام الوثائقية.

أفلام اليوم من مهرجان أسوان الدولي

ويشهد اليوم عرض الفيلم السعودي «قوارير» في سينما توليب الساعة الثانية عشر ظهرًا، ضمن مسابقة الفيلم الطويل، وهو من إخراج رغيد النهدي، ونورة المولد، وربى خفاجي، وفاطمة الحازمي، ونور الأمير، كما يعرض فيلم «روابط مقدسة» إخراج محمد صالح هارون الساعة الثالثة عصرًا في سينما توليب.