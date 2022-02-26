مواقيت الصلاة اليوم السبت 26-2-2022 في محافظات مصر

يهتم عدد كبير من المواطنين بمتابعة مواقيت الصلاة الخمس في المكان التابع لهم، وذلك لأداء الصلاة في أوقاتها والتقرب إلى الله تعالى، وتختلف مواقيت الصلوات الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء من محافظة لأخرى، وأيضا من دولة لأخرى.

وفي إطار اهتمام المواطنين بمتابعة مواقيت الصلاة، نستعرض أوقات الصلوات الخمس في مختلف محافظات الجمهورية أبرزها القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الشرقية، وغيرها، اليوم السبت 26 فبراير الحالي، وذلك على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

يرفع أذان الفجر في محافظة القاهرة عند الساعة 04:58، ويأتي موعد أذان الظهر في الساعة 12:08، ويرفع أذان العصر عند الساعة 03:24، على أن يكون أذان المغرب عند الساعة: 05:52، ويأتي أذان العشاء في الساعة 07:09 مساء.

مواقيت الصلاة في محافظة الجيزة

وموعد أذان الفجر في محافظة القاهرة عند الساعة 04:58، ويحل موعد أذان الظهر في الساعة 12:08، كما يرفع أذان العصر عند الساعة 03:24، وأذان المغرب عند الساعة 05:52، كما يحل أذان العشاء في الساعة 07:09 مساء.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

وفي محافظة الإسكندرية يأتي موعد أذان الفجر عند الساعة 05:03، ويحل موعد أذان الظهر في الساعة 12:13، ويأتي أذان العصر عند الساعة 03:29، وأذان المغرب عند الساعة 05:56، كما يحل أذان العشاء في الساعة 07:15 مساء.

مواقيت الصلاة في محافظة الشرقية

كما يرفع أذان الفجر في محافظة الشرقية عند الساعة 04:56، ويحل موعد أذان الظهر في الساعة 12:06، ويأتي أذان العصر عند الساعة 03:22، كما يحل أذان المغرب عند الساعة 05:49، و أذان العشاء في الساعة 07:07 مساء.

مواقيت الصلاة في محافظة الغربية

ويأتي موعد أذان الفجر في محافظة الغربية الساعة 04:59، ويأتي موعد أذان الظهر في الساعة 12:09، كما يأتي أذان العصر عند الساعة 03:24، ويحل موعد أذان المغرب عند الساعة 05:52، وموعد أذان العشاء عند الساعة 07:10 مساء.