عاجل.. أسرة مبارك تصل ضريحه لإحياء ذكرى وفاته الثانية

وصلت أسرة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، منذ قليل، عقب صلاة الجمعة، إلى ضريحه بمنطقة مصر الجديدة، لإحياء ذكرى وفاته اليوم، وسط حضور عدد من محبيه وأنصاره الوافدين للمقابر من أجل مشاركة التعازي والدعاء للرئيس الراحل.

إجراءات احترازية مشددة

ويتم إحياء ذكرى رحيل الرئيس الأسبق في ضريحه، اليوم، وسط التزام كبير بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد من أجل توفير الحماسية للمتواجدين.

وتوفي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، في 25 فبراير 2020، بعد وعكة صحيّة مريرة تعرّض لها، عن عمر يناهز 92 عامًا، ليواري جثمانه الثرى، في مقابر الأسرة، بجوار جثمان حفيده «محمد»، وذلك بعد جنازة عسكرية كبيرة له في مسجد المشير طنطاوي، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وعدد من الوزراء والشخصيات البارزة بالبلاد والوطن العربي.