عاجل.. الكرملين: نحلل تصريحات الرئيس الأوكراني بشأن التفاوض لوقف الحرب

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم، إن الكرملين سمع تصريحات فلاديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا بشأن استعداده للتفاوض حول حياد بلاه، قائلاً للصحفيين: «هذه تصريحات جديدة، سمعناها، هذه على الأرجح حركة في اتجاه إيجابي، علينا الآن أن نحللها».

موسكو تنتظر رد الغرب

وأضاف بيسكوف في تصريحات نقلتها وكالة سبوتنك الروسية أن موسكو كانت تنتظر رداً منسقا من الغرب بعد بدء العملية العسكرية لتجريد أوكرانيا من السلاح.

وتابع المتحدث باسم الرئاسة الروسية أن الكرملين يعتقد أن تطبيع العلاقات سيحدث بطريقة أو بأخرى، قائلاً: «لقد انتظرنا، وبمجرد أن يأتي فهم إلزام هذه العملية، فهناك حتمية اتخاذ إجراءات حازمة وحاسمة من جانب روسيا لضمان أمنها وبطريقة أو بأخرى ستأتي فترة التطبيع».

مدة العملية العسكرية غير معلومة

وبسؤاله عما إذا كانت هناك اقتراحات بشأن مدة العملية، أشار المتحدث باسم الكرملين إلى أن الأمر عسكري.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أكد أكثر من مرة أن المدة الزمنية التي سوف تستغرقها القوات الروسية ضد أوكرانيا يحددها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خرج فجر الخميس أمس، معلناً قيام بلاده بشن عملية عسكرية ضد أوكرانيا، في محاولة لمع عسكرتها من قبل الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية.