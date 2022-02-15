الكرملين يعلن سحب بعض القوات الروسية من حدود أوكرانيا

أعلنت الرئاسة الروسية «الكرملين»، سحب بعض القوات الروسية من على حدود أوكرانيا بعد تمارين عسكرية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» في نبأ عاجل عنها قبل قليل.

روسيا تسحب قواتها من على حدود أوكرانيا

وأضاف الكرملين: «سنواصل تحريك قواتنا داخل أراضي روسيا كما نراه مناسبا».

أمريكا: وحدات عسكرية روسية بدأت التحرك قرب الحدود الأوكرانية

وكان مسؤول أمريكي، أكد أنّ وحدات عسكرية روسية بدأت التحرك إلى مواقع هجومية قرب الحدود الأوكرانية، وفقا لما ذكرته قناة CBS الأمريكية.

وأضاف المسؤول أنّه جرى نقل مدفعية بعيدة المدى وقاذفات صواريخ إلى مواقع إطلاق النار.