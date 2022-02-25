بالصور.. انطلاق انتخابات «المهندسين» بأسيوط

فتحت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي بنقابة المهندسين الفرعية بأسيوط، منذ قليل، باب التصويت أمام أعضائها فى الانتخابات المنعقدة اليوم الجمعة، والتى تستمر حتى الساعة السابعة من مساء اليوم، ويتنافس فيها 43 مرشحًا.

ويتنافس في الانتخابات 18 مرشحًا على المقاعد الثلاثة لشعبة الهندسة الكهربائية، كما يتنافس 12 مرشحًا على مقعدي شعبة الهندسة المعمارية بأسيوط، و13 مرشحًا على مقعدي شعبة الهندسة المدنية بالنقابة الفرعية، حيث تشهد تلك الانتخابات إقبالًا كثيفًا للترشح، كما يتنافس أربعة مرشحين للفوز بمقعد نقيب مهندسي أسيوط وهم: المهندس عبد الحكيم عليان نقيب مهندسي أسيوط الحالي، والمهندس الهيثم عبد الحميد نصر أمين عام النقابة الفرعية السابق، والمهندس أبو العيون عرفات توني أمين صندوق النقابة الفرعية السابق، والمهندس أسامة محمد أنور.

تفقد اللجان

وتفقد المستشار سيد قاسم، رئيس اللجنة العامة، يرافقه المستشار عبد الوهاب نجاتي باللجنة العامة، والمهندس عبد العاطي فتح الله عليوة رئيس لجنة الانتخابات بأسيوط، و7 قضاة، اللجان الانتخابية، وصناديق الاقتراع، وعمليات فك التشميع للمظاريف الخاصة بالانتخابات، التي انطلقت في الساعة العاشرة من صباح اليوم الجمعة، وسط أجواء من الهدوء.

اللجان الانتخابية حسب الحروف

وقال المهندس عبد العاطي فتح الله، إنه تم توفير كافة سبل الراحة، داخل اللجان الانتخابية السبع والموزعة حسب الحروف الأبجدية للمهندسين الناخبين، للتسهيل على الناخبين في سرعة الإدلاء بأصواتهم، مع تجهيز أماكن خاصة لانتظار الناخبين داخل وخارج المخيم الانتخابي، وإمداد اللجان الانتخابية بوحدات إضاءة قوية.

وأكد رئيس لجنة الانتخابات بأسيوط على تواجد قوات من مديرية أمن أسيوط لتأمين اللجان، مع وجود سيارة إطفاء أمام النقابة، تحسبًا لحدوث أي طارئ، وتمشيط محيط المقر الانتخابي، مشددًا على جميع الموظفين بالنقابة بعدم الانحياز لأي مرشح، والحرص على أن تظهر الانتخابات بشكل مشرف يليق بالمهندسين.

وأضاف المحاسب عبد الحكيم عبد الرحيم مدير النقابة، إنه تم توفير 21 صندوقا انتخابيا شفافا وتوزيعها على اللجان الانتخابية، مع وجود لجنة للاستعلام الإلكتروني عن الناخب قبل دخوله اللجنة الانتخابية الخاصة به، ويتم تسليمه بيان يوضح رقم اللجنة الانتخابية ورقم المسلسل وحالة السداد، ليقوم بتسليم البيان للقاضي داخل اللجنة الانتخابية عند الإدلاء بصوته، مع توفير عدد من الموظفين بالنقابة لاستخراج الكارنيهات وتسديد الرسوم اللازمة لمن لم يسدد اشتراك عام 2020م، والذي يمنع بدونه المشاركة في التصويت حتى في حالة إحضار بطاقة الرقم القومي أو كارنيه لعام سابق.

يُذكر أن إجمالي عدد المهندسين بمحافظة أسيوط يبلغ 12153 ويحق لهم التصويت في تلك الانتخابات التي تشهدها النقابة خلال الفترة من 25 فبراير الجاري حتى الجمعة 11 مارس القادم، حيث من المقرر أن تشهد الجمعة الأولى انتخاب رئيس النقابة الفرعية بأسيوط، ونصف أعضاء مجلس الإدارة، والذين يتوزعون على سبعة مقاعد، كذا أعضاء مجالس الشعب السبعة بالنقابة العامة، بينما يتم انتخاب نقيب مهندسي مصر والأعضاء المكملين يوم الجمعة الموافق 3 مارس القادم، على أن تختتم الانتخابات يوم الجمعة 11 مارس بإجراء جولة الإعادة على مقعد النقيب العام حال عدم حصول أحد المرشحين على 50 % + 1 من عدد أصوات الناخبين.