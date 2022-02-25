إقبال كثيف وزحام على انتخابات نقابة المهندسين في كفر الشيخ «صور»

تشهد انتخابات نقابة المهندسين بمحافظة كفر الشيخ، إقبالا كثيفا من قبل المهندسين الراغبين في التصويت، حيث لا وجود لأماكن بسبب الازدحام، حيث تجرى الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل مع تواجد قوات الشرطة للتأمين، خاصة أن مقر الانتخابات يقع على بعد 10 أمتار من ديوان عام محافظة كفر الشيخ.

وتشهد انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين منافسة شرسة بين المترشحين، حيث يتنافس 26 مرشحا، بينهم 4 مرشحين على منصب نقيب المهندسين، وهم عبد السميع عبد القادر يوسف، النقيب الحالي وعضو مجلس الشيوخ، وبثينة الحسيني عبد الجواد شليل، وحمدي أحمد حامد محمد يوسف، وإبراهيم بسيوني شلبي النجار، وسيتم اختيار 7 أعضاء مكملين في 3 شعب مختلفة، وذلك بعد مضى 4 سنوات على انتخابهم، وهي «مقعد عضو عن شعبة الكهرباء، و5 مقاعد عن شعبة مدني، ومقعد واحد عن شعبة عمارة».

مرشحو الشعب الذين يخوضون الانتخابات

بينما ترشح على مقاعد العضوية الخمسة عن شعبة «مدني»، 14 مهندسا وهم حسام السعيد علي هميسة، ورضا محمد أحمد علي شمس الدين، وأحمد عبد الرحمن أحمد الدميري، وعلاء الدين حمدان السيد عشري، وفرج مصطفى إسماعيل السيد، وأحمد صبحي عوض السيد خليل، وسامي هنداوي علي هنداوي، ومدحت سنوسي عبد الله الطرابلسي وروايح علي عبد اللطيف الفخراني، وفتحي صلاح عبد الجليل أحمد العساسي، ومحمد جلال جاد الرب مغازي، وأحمد محمد عبد السلام اللواتي، وإيمان عادل يوسف السيد الشربيني، وتفيدة عبد العاطي عبد المعطي عبد الخالق.

كما يترشح على مقعد عضو عن شعبة الكهرباء 4 مهندسين، وهم حاتم عبد الحميد بسيوني، مسئول شركة ترنس جاز بالمحافظة، ووائل محمد صبحي أبوشعيشع، أمين كلية الذكاء الاصطناعي بكفر الشيخ، وأحمد فتحي أحمد محمد أبوعامر، وسامح ويصا كامل عبد القدوس، كما ترشح 4 مهندسين على مقعد شعبة عمارة، وهم رائف أحمد خليل بدوي، وخالد السيد خالد إبراهيم، وأحمد حسن السيد عبد الباقي عيسوي، ووفائي محمد بسيوني الشناوي.