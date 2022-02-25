البرلمان العربي يمنح «العثيم» وسام «رواد التنمية» لإسهاماته الخيرية

كرّم البرلمان العربي، الشيخ عبد الله بن صالح بن علي العثيم رئيس مجلس إدارة شركة العثيم القابضة، بوسام «رواد التنمية العربية»، وهو أول شخصية عربية تُمنح هذا الوسام ويتم تقديمه للشخصيات التي أثرت العمل الخيري والإنساني على المستوى الوطني والعربي.

جاء ذلك على هامش الجلسة العامة الثالثة للبرلمان العربي من دور الانعقاد الثاني بالفصل التشريعي الثالث والتي عقدت بالجامعة العربية.

تكريم «العثيم» لإسهاماته الجليلة في خدمة العمل الخيري والإنساني

وأثنى السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، على دور «العثيم»، وإسهاماته الجليلة في خدمة العمل الخيري والإنساني حيث يعد من أبرز الشخصيات الوطنية السعودية والعربية ونموذجًا عربيًا يستحق التكريم، نظرًا لما قدمه من إسهامات في العديد من القطاعات.

وأكد أن اختيار الشيخ عبد الله بن صالح بن علي العثيم رئيس مجلس إدارة شركة العثيم القابضة، لمنحه وسام «رواد التنمية العربية»، يأتي تقديرًا لمسيرته الفريدة وقصته الملهمة وقدرته العبقرية على المساهمة في إثراء تجربة التعاون الاقتصادي.

وأعرب «العثيم»، عن امتنانه لرئيس البرلمان العربي، ولأعضاء البرلمان وكل الذين رشحوه للتكريم ومنحه جائزة رواد التنمية العربية، مضيفًا أن التكريم والاحتفاء صادف في نفسه سعادة مضاعفة، كونه يأتي في رحاب جامعتنا العربية وبمحفل الشعوب العربية برلمان العرب أحد أهم روافد الدبلوماسية والعمل العربي المشترك.