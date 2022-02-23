البرلمان العربي يختتم جلسته الثالثة بقرارات مهمة.. فلسطين واليمن أبرزها

اختتم البرلمان العربي جلسته العامة الثالثة من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث، برئاسة عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، التي أقيمت اليوم، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

وشهدت الجلسة، منح على بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بمملكة البحرين، وسام التميز العربي، الذي يمنح لرؤساء الوزارات ورؤساء البرلمانات، الذين قدموا إسهامات جليلة في إثراء العمل الوطني والعربي، ويأتي تكريمه تقديرا لجهوده الكبيرة في العمل البرلماني، ولمسيرته المشهود لها بالإنجازات.

وكذلك جرى تكريم الشيخ عبد الله بن صالح بن علي العثيم رئيس مجلس إدارة شركة العثيم القابضة، ومنحه وسام «رواد التنمية العربية»، كأول شخصية عربية تحصل على هذا الوسام، تقديرا لإسهاماته الوطنية السعودية والعربية، في خدمة العمل الخيري والإنساني.

مناقشة مستجدات الأوضاع العربية في مختلف المجالات

وشهدت الجلسة العامة الثالثة للبرلمان العربي، مناقشة مستجدات الأوضاع العربية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتشريعية والحقوقية، وغيرها من شواغل المواطنين في العالم العربي، خاصة أنها أول جلسة تعقد عقب انتهاء أعمال المؤتمر الرابع لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية، الذي شهد أكبر مشاركة لرؤساء وممثلي المجالس والبرلمانات العربية.

وأصدرت الجلسة العامة مجموعة من القرارات حول تطورات القضية الفلسطينية ومستجداتها، إضافة إلى مناقشة الأزمات السياسية والمشكلات التي تعاني منها الدول العربية، ومنها الأزمات في اليمن وليبيا والسودان، وفلسطين التي تمثل القضية المركزية للعرب.

قضية الأمن المائي وأزمة السد الإثيوبي

وناقشت الأزمات في الصومال، وغيرها من المشكلات التي يعاني منها عالمنا العربي، التي تمثل تحديات غاية في الأهمية مثل قضية الأمن المائي، وأزمة السد الإثيوبي، إضافة إلى التطرق لمستجدات الأوضاع في العراق، وانتهاكات الحوثيين المستمرة، وتعمدهم إيذاء المدنيين في كل من اليمن ومحاولاتهم المستمرة للاعتداء على المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

كما تناولت الجلسة، الوثيقة الصادرة عن المؤتمر الرابع للبرلمان، ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، تحت عنوان «رؤية برلمانية لتحقيق الأمن والاستقرار والنهوض بالواقع العربي الراهن».

كما ناقشت مقترح إنشاء منظمة الصحة العربية وأهميته في ظل الظروف التي يواجهها العالم العربي في ظل جائحة كورونا.