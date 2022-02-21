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محمود مسلم

البرلمان العربي: استهداف مطار الملك عبدالله جريمة جديدة تضاف لسجل الحوثي الإرهابي

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الوطن
09:30 م | الإثنين 21 فبراير 2022
البرلمان العربي

البرلمان العربي

أدان البرلمان العربي، اليوم، محاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية، استهداف مطار الملك عبدالله في جازان في المملكة العربية السعودية، من خلال طائرة مسيّرة، اعترضتها قوات التحالف، مشددا على أن أمن المملكة العربية السعودية، جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، ونرفض المساس به.

جريمة حرب تستدعي اتخاذ كل الإجراءات

وحذر البرلمان العربي، من خطورة التصعيد الإرهابي الحوثي، مشددا على أن استهداف المطار، يعد تصعيدا خطيرا وعملا جبانا، يهدد أمن وسلامة وحياة المدنيين والمسافرين، كما أنه بمثابة جريمة حرب تستدعي اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين من تهديدات الحوثيين.

البرلمان العربي يعلن تضامنه مع المملكة

وأعرب البرلمان العربي، عن تضامنه الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد، ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها، والمقيمين على أراضيها.

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