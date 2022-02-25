وزارة الدفاع الروسية تعلن السيطرة على مطار استراتيجي في «كييف»

قالت مصادر عسكرية روسية، إنّ الجيش الروسي سيطر على مهبط طائرات قرب «كييف»، إثر عملية إنزال جوي، وأصدرت وزارة الدفاع الروسية بيانًا، قالت فيه، إنّ القوات العسكرية الروسية تمكنت من تحييد 200 عنصرا من عناصر الوحدات الخاصة الأوكرانية أثناء السيطرة على مطار «غوستوميل» قرب كييف، وفقًا لنبأ عاجل ورد بموقع «سكاي نيوز عربية».

روسيا تسيطر على مطار استراتيجي

وأعلنت الدفاع الروسية قبل قليل، أنّ الجيش الروسي نجح في السيطرة على مطار استراتيجي في ضواحي كييف بحسب موقع «روسيا اليوم»، وتأتي تلك التطورات في ثان أيام العملية العسكرية التي شنّها الرئيس الروسي فلاديمير بوتن فجر أمس الخميس، لحماية إقليم «دونباس»، من الاعتداء الأوكراني، على حد تعبيره.