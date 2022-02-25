الشوارع خالية من المارة في «كييف».. و«الداخلية» تدعوا المدنيين لحمل السلاح

أفادت «سكاي نيوز عربية»، عبر مراسلها في العاصمة الأوكرانية «كييف»، أنّ شوارع وسط العاصمة خلت من المارة تماما، كما شُوهد بعض المدنيين وهم يحملون السلاح .

وأكدت استمرار المعارك بين الجيشين الروسي والأوكراني في منطقتي «أوبلنسكي» شمال شرقي كييف و«جيتومير»، شرق العاصمة.

في الوقت نفسه حذرت سلطات «كييف»، المواطنين وأوصتهم بضرورة التزام منازلهم وتجنّب العمليات العسكرية النشطة الجارية في حي «أوبولون».

وكان وزير الداخلية الأوكراني، طالب المواطنين، أمس الخميس، بضرورة حمل السلاح والخروج للدفاع عن بلادهم ضد ما أسماه «الغزو الروسي»، كما أعلن أن هناك نية لدعوة قدامى المحاربين للانضمام إلى القوات المسلحة الأوكرانية.

يُذكر أن الرئيس الروسي فلايمير بوتين، أعلن بدء عملية عسكرية ضد أوكرانيا، لمنع عسكرتها من قبل حلف الناتو واعتراضاً على توسع الحلف تجاه الحدود الروسية بعدما إعلانه عن رغبته في ضم أوكرانيا.