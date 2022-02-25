أخبار حرب روسيا وأوكرانيا.. الجيش الروسي على بعد 6 كم من قلب كييف

أعرب الرئيس السوري بشار الأسد، عن دعمه للعملية العسكرية الروسية التي بدأتها فجر أمس ضد أوكرانيا، حسبما نقلت قناة روسيا اليوم، ضمن آخر أخبار حرب روسيا وأوكرانيا، وذلك في اليوم الثاني للعملية العسكرية التي قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنها تهدف إلى حماية منطقة دونباس التي تتعرض لقصف أوكراني، على حد قوله.

أخبار حرب روسيا وأوكرانيا.. الرئيس السوري: «دمشق» مقتنعة بصحة الموقف الروسي

وأكد الرئيس السوري بشار الأسد، خلال محادثات هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين وقوف دمشق إلى جانب العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس، مؤكدا كذلك على دعمه القوي لها، ولفت إلى أن سوريا تقف مع روسيا انطلاقنا من قناعتها بصحة موقفها.

وقال الرئيس السوري إن الدول الغربية تتحمل مسؤولية الفوضى والدماء نتيجة سياساتها التي تهدف للسيطرة على الشعوب، قائلا إن هذه الدول تستخدم «أساليبها القذرة لدعم الإرهابيين في سورية والنازيين في أوكرانيا وفي أماكن مختلفة من العالم»، على حد قوله.

أخبار حرب روسيا وأوكرانيا.. «كييف»: مجموعات روسية تدخل العاصمة

وضمن أخبار حرب روسيا وأوكرانيا، أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن قوات روسية نجحت في التسلل إلى كييف، بعد يوم على بدء العملية العسكرية الروسية، وفقما نقلت قناة روسيا اليوم.

وانتقد الرئيس الأوكراني الدول الغربية، وقال إن بلاده تركت وحدها في حماية دولتها، والغرب يتحدث فقط عن دعمها، مؤكدا على أن دول حلف شمال الأطلنطي ناتو لا تريد عضوية أوكرانيا في الحلف.

الجيش الروسي يقترب من مركز العاصمة «كييف»

وسيطرت حالة من الهلع في العاصمة، صباح اليوم، وسط أنباء عن اجتياح شامل من قبل القوات الروسية لأوكرانيا، حيث طلبت السلطات صباح اليوم من المواطنين الذهاب إلى الملاجئ أو البقاء في المنازل، خوفا من عمليات جوية للجيش الروسي.

وقالت مصادر إن القوات الروسية باتت على بعد 6 كيلومترات من قلب العاصمة كييف.