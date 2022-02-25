عاجل.. استهداف ناقلة كيماويات بقذيفة مجهولة في مياه البحر الأسود

أعلنت الوكالة البحرية في «مولدوفا»، تعرض ناقلة كيماويات لإطلاق نار في البحر الأسود اليوم، دون تحديد الجانب الذي أطلق النار.

وقالت الوكالة إنّ السفينة «ميلينيال سبيريت»، كانت ترفع علم جمهورية مولدوفا، في المياه المحايدة من البحر الأسود وأصيبت بقذيفة، وأضافت الوكالة، أن اطلاق النار تسبب في اندلاع حريق على متن السفينة، أدى إلى تدمير المعدات وقوارب النجاة، لافتة إلى أن طاقمها تمكن من المغادرة مرتديًا سترات النجاة فقط.

وأوضحت الوكالة أنه جاري إجراء عمليات إنقاذ السفينة من قبل السفن القريبة، مشيرة إلى أن طاقم السفينة بأكمله من المواطنين الروس ولا يوجد على متنها أياً من مواطني مولدوفا.