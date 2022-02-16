المصريون في أوكرانيا عن الغزو الروسي: «الحياة طبيعية والخوف مبالغ فيه»

رغم الأخبار المتسارعة والمتواترة عن الوضع المضطرب في أوكرانيا بسبب حشود القوات العسكرية الروسية على حدودها، إلاّ أنّ الأمر مختلف على أرض الواقع داخل العاصمة الأوكرانية كييف وباقي المدن.

«الوطن» تواصلت مع عدد من أعضاء الجالية المصرية في العاصمة الأوكرانية كييف، لرصد الأحداث على أرض الواقع في ظل التهديد الروسي بالغزو.

رصد الأوضاع في أوكرانيا

«الدنيا هنا مستقرة ومافيش أي شئ يدعو للقلق»، هكذا بدا الوضع في أوكرانيا وفقاً لـ«عوني عبدالله»، المقيم في أوكرانيا برفقة أسرته المكونة من زوجته و6 أبناء منذ عام 2016، الذي أكد أنّ الحياة تسير بشكلها المعتاد ولا يوجد ما يثير القلق: «بنتي بتدرس في الجامعة ورفضوا تحويل الدراسة أون لاين على الرغم من إنها في خاركوف ودي مدينة على الحدود مع روسيا، وده مؤشر إن مافيش أي شئ من اللي وسائل الإعلام بتنقله من خوف وهلع».

لا حرب بين الجارتين

وأشار «عوني»، أنّه بحكم مخالطته لأفراد الشعب الأوكراني والذي يعد على دراية كاملة بما يدور حول بلادهم، فإن روسيا لن تخوض حرباً ضد أوكرانيا، بل فقط تهدف إلى السيطرة على «الدونباس»، الذين أعلنوا انفصالهم عن أوكرانيا، وتابع: «عشان كده بوتين وافق على إصدار قرار بالاعتراف باستقلالهم».

الحياة تسير بشكل طبيعي

الأمر ذاته أكده محمد بدوي، المقيم في أوكرانيا قبل 10 أعوام، حيث نفى وجود ما يدل على أن البلاد ستخوض حربًا، فالمستشفيات تعمل بكامل طاقتها، كما أنّ وتيرة العمل في متاجر الطعام والمخابز تسير بشكل طبيعي للغاية، لافتاً إلى أنّ حالة الهلع، نقلها المصريون خارج أوكرانيا إلى ذويهم وخاصة الطلاب المقيمين للدراسة: «الأهالي بتكون خايفة على ولادها عشان الأخبار اللي بيسمعوها وعشان كده بيحاولوا بكل الطرق إنهم يسافروا عشان يضمنوا أمانهم وسلامهم بناءاً على حالة الخوف اللي اتنقلت لهم»، وتابع: «الشعب الأوكراني أصلاً رافض فكرة الحرب».

وتابع «بدوي»: «كنت في الشارع أمس والناس كانت بتمارس حياتها بشكل طبيعي، والسبب إن الناس في أوكرانيا مالهاش في السياسة، لأن مستوى المعيشة مش مرتفع وبالتالي اهتمامهم أكثر بلقمة العيش».