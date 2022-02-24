تطورات الغزو الروسي.. الانفصاليون شرق أوكرانيا يسيطرون على بلدتين

بعد ساعات قليلة من بدء العملية العسكرية على أوكرانيا والتي أطلقها الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، فجر اليوم الخميس، من أجل حماية الانفصالين في إقليم دونباس على حد قوله، فقد أعلن قادة الانفصاليين المدعومين من روسيا أنّهم تمكنوا من السيطر والاستيلاء على بلدتين في لوغانسك شرق أوكرانيا، وذلك وفقا لموقع «سكاي نيوز عربية».

الانفصاليون يستولون على بلدتين وإسقاط 5 طائرات

وكانت وكالة الإعلام الروسية قد أفادت بأن عدد من البلدات في الإقليم باتت في أيدي الانفصاليين، وفي وقت سابق من صباح اليوم الخميس، أعلنت وسائل الإعلام الأوكرانية نقلا عن الجيش الأوكراني أنّ الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط 5 طائرات روسية وسادسة مروحية في لوغانسك.

شرارة حرب طاحنة وبيان للجيشين في الساعات الأولى

وذكر الجيش أن القوات الجوية الأوكرانية تحاول صد هجوم جوي روسي، مضيفا أن التقارير عن هبوط القوات الروسية في أوديسا كاذبة، وأصدر الجيش الروسي بيانا قال فيه إنّه تمكن من تدمير أنظمة الدفاع المضادة للطائرات وجعل القواعد الجوية الأوكرانية خارج الخدمة بعد شن موسكو عملية عسكرية في الصباح بأوامر من الرئيس الروسي فلاديمير بوتن.

قصف روسي وخروج القواعد الجوية الأوكرانية عن الخدمة

وأشارت وكالات الأنباء الروسية نقلا عن وزارة الدفاع الروسية، إلى أن البنية التحتية العسكرية للقواعد الجوية للقوات المسلحة الأوكرانية أصبحت خارجة عن الخدمة، وقد دمّرت أنظمة الدفاع الجوي للقوات المسلحة الأوكرانية.

واندلعت الحرب بين الجارتين عقب نحو شهر من التوترات التي بلغت ذروتها في الأيام الأخيرة، وذلك بسبب معارضة روسيا انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو، إذ رأت موسكو أنّ ذلك التوسع في أوروبا الشرقية للحلف يعد تهديداً صريحاً لأراضيها، لتأتي عقب ذلك خطوة الاعتراف الروسي بالانفصاليين في شرق أوكرانيا، وذلك خلال كلمة متلفزة للرئيس الروسي ألقاها مساء يوم الإثنين الماضي.