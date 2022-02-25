بداية شهر شعبان.. الإفتاء تحدد موعد استطلاع الهلال

يبحث الكثير من المواطنين عن بداية شهر شعبان، حيث إن شعبان واحد من الأشهر الحرام، ودوما ما ينتظره المواطنون بلهفة كبيرة، حتى يتسنى لهم الفرصة في اغتنام الفضائل الكبيرة لهذه الشهور المباركة، كما أن شعبان، ترفع فيه الأعمال إلى عز وجل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر فيه من الصيام، فكان أحب الشهور إليه.

بداية شهر شعبان

وأعلنت وزارة الأوقاف المصرية، أمس، الخميس، عن موعد بداية شهر شعبان، عبر الموقع الرسمي للوزارة على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك» والذي سيتم في يوم الأربعاء المقبل.

ويستعد المعهد القومي للبحوث الفلكية، بالتنسيق مع دار الإفتاء، وهيئة المساحة، لاستطلاع الهلال، الذي يحدد موعد بداية شهر شعبان، من المتوقع أن يكون يوم الخميس المقبل، الموافق 3 مارس، هو اليوم المتمم لشهر رجب، والجمعة الموافق 4 مارس هو أول أيام شهر شعبان.

أفضل الأعمال في بداية شهر شعبان

ومع بداية شهر شعبان، يتساءل الكثيرون عن أفضل الأعمال التي ينبغي القيام بها في هذا الشهر المبارك لاغتنام فضله وثوابه الكبير، وكان النبي صلى الله عليه يكثر من الصيام في هذا الشهر، لذا فالصيام مع بداية شهر شعبان هو من أفضل الأعمال التي يمكن القيام بها.

وليس فقط الصيام، ففي بداية شهر شعبان، يفضل أن يكثر الإنسان من عمل الخير والأعمال الصالحة، والحرص على أداء الصلوات جميعا.

ودوما ما يوصي في بداية شهر شعبان بترك الظلم والابتعاد عن المعاصي وكل ما يغضب الله عز وجل، فهذا الشهر ترفع فيه أعمال العباد كافة إلى الله، لذا لا بد من الحرص على العمل الصالح الطيب الذي يرضي الله عز وجل.

ومن الأعمال الصالحة في بداية شهر شعبان، هي إخراج الصدقات بأشكالها المختلفة، والإكثار من ذلك، إلى جانب حرص العبد على إصلاح علاقته بربه، والعودة إلى الله سبحانه وتعالى إذا كان العبد قد ابتعد وبدأ في التقصير.