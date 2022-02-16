البحوث الفلكية: 2 أبريل أول أيام شهر رمضان المبارك.. وغرة شعبان 4 مارس

أكد رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور جاد القاضي، أنّ موعد غرة شهر شعبان 2022، للعام الهجري 1443 سيكون الجمعة المقبل الموافق 4 مارس، وفقاً للحسابات الفلكية والجيوفيزيقية التي أعدها المعهد، منوها إلى أنّ عدد أيام شهر شعبان، 29 يومًا فقط.

البحوث الفلكية: 29 يومًا عدد أيام شهر شعبان

وقال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ هلال شهر شعبان سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران للهلال الساعة 7:35مساء، حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وذلك يوم الأربعاء الموافق 2 مارس المقبل، لافتاً إلى أنه يوم «الرؤية».

البحوث الفلكية: المعهد يمتلك الخبرات و الإمكانيات التي تؤهله لحساب الأشهر الهجرية

وفي ذات السياق، أكد رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أنّ موعد استطلاع هلال شهر رمضان 2022 ، سيكون مطلع شهر أبريل المقبل، مضيفاً أن أول أيام شهر رمضان 2022، سيكون يوم السبت 2 أبريل، ووفقاً للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد القومي للبحوث الفلكية، وأنّ الرأي النهائي يكون للجان الشرعية ودار الإفتاء المصرية، منوهًا إلى أنّ هناك تنسيق تام بين المعهد ممثل في اللجان العلمية ودار الإفتاء ممثلة في اللجان الشرعية فيما يتعلق بالفتوى.

وأضاف أنّ المعهد يمتلك الخبرات والإمكانيات التي تؤهله لحساب الأشهر الهجرية القمرية بدقة ومتابعة الفلك والكواكب والمتغيرات الكونية وكذلك متابعة النجوم.