سلسلة لقاءات تعريفية عن الدعم المعنوي لمقدمي خدمة التأمين الصحي

أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية، سلسلة لقاءات تعريفية، عن محاور عمل وحدة الدعم المعنوي لمقدمي الخدمة بالهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة بمحافظات منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرة إلى انطلاقها بداية من محافظة بورسعيد أولى محافظات تطبيق المنظومة.

اللقاءات تستهدف مدراء الفروع

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، إلى أن هذه اللقاءات التعريفية تستهدف كافة مدراء الفروع والإدارات والمستشفيات ومراكز ووحدات طب الأسرة، والعاملين بفروع ومنشآت هيئة الرعاية الصحية في محافظات تشغيل منظومة التأمين الصحي الشامل «بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية».

اللقاءات تسلط الضوء على محورين أساسيين

وأضافت الهيئة، أن اللقاءات تسلط الضوء على محورين أساسيين، الأول يتضمن دور الوحدة لدعم مقدمي الخدمة فيما يتعلق بتقديم كافة الخدمات «التأمينية، التكافلية، الترفيهية، تعزيز العلاقات الإنسانية»، وموقف إشهار وتأسيس الكيانات التي توفر المظلة المالية والقانونية لتوفير تلك الخدمات بشكل متكامل واحترافي، كما يجري استعراض نتائج استطلاع الرأي الذي أعدته الوحدة خلال الفترة السابقة لقياس الرأي حول خدمات «الإقامة، التغذية، الأمان الوظيفي، ساعات العمل والعبء الوظيفي».

آلية عمل نظام تلقي الشكاوى

واستكملت، أن المحور الثاني للقاءات يتمثل في عرض دور الوحدة فيما يتعلق بآلية عمل نظام تلقي شكاوى مقدمي الخدمة بالهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة بالمحافظات سالفة الذكر، والتي تتناول دورة الشكوى بدءًا من تسجيلها وخطوات المعالجة لحلها، وصولًا إلى تحليلها وإصدار مؤشرات وتقارير بها، كما يجري تسليط الضوء على دور الوحدة فيما يتعلق بتكريم شهداء المنظومة بشكل عام وبشكل خاص شهداء العاملين جراء الإصابة بمرض (كوفيد-19).

وتابعت، أن محاور العمل خلال اللقاء التعريفي الأول بمحافظة بورسعيد، عُرضت من خلال كلًا من: محمد توفيق، نائب مدير وحدة الدعم المعنوي للخدمات بالمقر الرئيسي للهيئة، إبراهيم الحصري، نائب مدير وحدة الدعم المعنوي للتواصل والدعم، وبحضور مصطفى شعبان، مدير فرع الهيئة ببورسعيد، رضوى إمام، مدير وحدة الدعم المعنوي بالهيئة، ومدراء الإدارات والمنشآت الصحية التابعة للهيئة ببورسعيد.

وعُقد اللقاء بالتنسيق مع الدكتورة إيمان السنونسي، مدير وحدة الدعم المعنوي بفرع بورسعيد، والدكتورة رضوى عبدالله، نائب مدير وحدة الدعم المعنوي للخدمات ببورسعيد، والدكتورة إيمان البحراوي، نائب مدير وحدة الدعم المعنوي للتواصل ببورسعيد.

اهتمام الهيئة برضاء العاملين ومقدمي الخدمة

ولفتت الهيئة، إلى أن هذه اللقاءات تأتي في إطار اهتمام الهيئة بزيادة معدلات رضاء العاملين ومقدمي الخدمة، وما لذلك من انعكاس إيجابي على معدلات رضاء المنتفع ومتلقي الخدمة، وذلك من خلال استحداث آليات جديدة لتلقي شكاوى مقدمي الخدمة والعمل على حلها، إضافة إلى تقديم حزم خدمات مختلفة تسهم فى تحسين بيئة العمل لهم، وبالتالي يضمن حصول المواطنين على الخدمات بكل سهولة ويُسر، وبأعلى درجات الجودة العالمية.