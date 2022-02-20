مرشح «مهندسون في حب مصر»: نعمل على حل أزمة الرعاية الصحية

قال المهندس حسام الجمل، المرشح على مقعد شعبة كهرباء فوق السن بقائمة «مهندسون في حب مصر»، إن نقابة المهندسين كانت تعاني من مشكلة في الرعاية الصحية بسبب اشتراك بمبالغ قليلة ولكن حدث نهوض في هذا الأمر، لافتا إلى أن هناك تصور من أجل استثمار مستشفى للمهندسين بمشاركة بنسبة 30% في مدينة بدر، وسيتم استخدامها لدعم صندوق المعاشات، مؤكدا أن الرعاية الصحية تطمئن المهندس وتم تسهيل إعطاء الموافقات لتوفير العلاج والرعاية، طالبا بنزول المهندسين للتصويت.

زيادة المعاشات

وأضاف «الجمل» خلال استضافته في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الأحد، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أنه يجب رعاية كبار المهندسين خاصة شيوخ المهنة وكبار السن، لافتا إلى أن المهندس هاني ضاحي أوضح أن هناك فوائض مالية ستضخ في صندوق المعاشات، مؤكدا أنه بعد نجاح القائمة في الانتخابات سيتم زيادة المعاشات بنسبة 30% وقد تصل إلى 35%.

مناقشة قانون نقابة المهندسين في البرلمان والشيوخ

من جهته قال المهندس طاهر أبو زيد، المرشح على مقعد شعبة ميكانيكا تحت السن بقائمة «مهندسون في حب مصر»: «في انتظار قانون نقابة المهندسين الذي يتم مناقشته في مجلس النواب والشيوخ من أجل حل أزمة المعاهد غير المرخصة حيث يتم إنشاء كيانات وهمية لإعطاء لقب مهندس».

ولفت إلى أنه في ظل التطور الحالي يوجد عزوف من جانب حديث التخرج عن المشاركة في أنشطة النقابة ويكتفون باستخراج كارنيه النقابة، مبينا أن نسبة كبيرة لا تعرف الخدمات التي يوفرها كارنيه نقابة المهندسين، وتم تنظيم زيارات في بني سويف وصعيد مصر وستوجد أخرى في الدقهلية من أجل دعم المهندسين.