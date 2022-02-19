الرعاية الصحية: مستشفى الرمد ببورسعيد يقدم خدمات طبية بمعايير عالمية

نشرت الهيئة العامة للرعاية الصحية، فيديو عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، اليوم، تؤكد من خلاله جودة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة بمستشفى الرمد التخصصي التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد، أولى محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

وبحسب الفيديو، أشارت هيئة الرعاية الصحية، أن مستشفى الرمد التخصصي أول مستشفى رمد حكومي تحصل على درجة الاعتماد القومي المعترف به دوليًا من جمعية الإسكوا لجودة الرعاية الصحية العالمية، بما يضمن تطبيق المستشفى أعلى معايير السلامة والأمان والجودة العالمية في الخدمات والرعاية الصحية المقدمة للمرضى.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، جودة الخدمات الطبية والعلاجية بمستشفى الرمد التخصصي ببورسعيد، مضيفًا أنه تعد مستشفى الرمد الأعلى معدلًا في إجراء عمليات زراعة القرنية، كما وصلت عدد العمليات بها إلى 71 عملية زرع قرنية ناجحة، ولافتًا إلى أن المستشفى تضم أول جهاز أشعة مقطعية بتقنية ال OCT، وأول وحدة متخصصة في علاج الحول بإقليم القناة، وتابع: أن المستشفى قدمت ما يقرب من نصف مليون خدمة طبية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل ببورسعيد.