غلق المجمع الانتخابي بنقابة المهندسين بأسيوط واستمرار التصويت.. «صور»

شهدت نقابة المهندسين الفرعية بأسيوط، منذ قليل حالة من الإقبال الكثيف من قبل الناخبين الذين حرصوا على الحضور والتواجد ومن ثم الإدلاء بأصواتهم خلال النصف ساعة الأخير من الوقت المحدد للإدلاء بالأصوات في انتخابات التجديد النصفي التي تشهدها النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية اليوم الجمعة.

إقبال كبير من المهندسين الناخبين للإدلاء بأصواتهم

وأوضح المهندس عبد العاطي فتح الله عليوة رئيس لجنة الانتخابات بنقابة المهندسين الفرعية بأسيوط، أن العملية الانتخابية حتى الآن تسير بشكل أكثر من جيد وسط إقبال كبير من المهندسين الناخبين للإدلاء بأصواتهم، وإنه لم يتلق أي شكاوى من المرشحين أو الناخبين حتى الآن.

غلق المخيم الانتخابي واستمرار التصويت

وأوضح المستشار سيد قاسم رئيس اللجنة القضائية العامة للانتخابات بأسيوط، إنه تم غلق المخيم الانتخابي مع حلول الساعة السابعة من مساء اليوم الجمعة، بعد دعوة جميع المهندسين المتواجدين بمحيط المخيم وداخل نقابة المهندسين للمشاركة في عمليات الاقتراع لمن يرغب منهم أو لمن لم يدل بصوته.

ونوه إلى أنه سيتم إتاحة الوقت الكافي لجميع المهندسين المتواجدين داخل المجمع الانتخابي للمشاركة والإدلاء بأصواتهم، ومن ثم غلق اللجان بعد الانتهاء جميع المهندسين من الإدلاء بأصواتهم، والبدء بعدها في إجراءات الفرز والتي قد تمتد إلى ساعة متأخرة من مساء اليوم الجمعة.

إجمالي الناخبين

يُذكر أن إجمالي عدد المهندسين بمحافظة أسيوط يبلغ 12153 ويحق لهم التصويت في تلك الانتخابات التي تشهدها النقابة خلال الفترة من 25 فبراير الجاري حتى الجمعة 11 مارس القادم، حيث من المقرر أن تشهد الجمعة الأولى انتخاب رئيس النقابة الفرعية بأسيوط، ونصف أعضاء مجلس الإدارة، والذين يتوزعون على سبعة مقاعد، كذا أعضاء مجالس الشعب السبعة بالنقابة العامة.

بينما يتم انتخاب نقيب مهندسي مصر والأعضاء المكملين يوم الجمعة الموافق 3 مارس القادم، على أن تختتم الانتخابات يوم الجمعة 11 مارس بإجراء جولة الإعادة على مقعد النقيب العام حال عدم حصول أحد المرشحين على 50 % + 1 من عدد أصوات الناخبين.