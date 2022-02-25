جهود مكثفة لخروج المصريين من أوكرانيا عبر مسارات آمنة

أعلنت السفارة المصرية فى العاصمة الأوكرانية «كييف»،اليوم، أنها تتفاوض على مسار آمن لخروج رعاياها الموجودين فى المدن الشرقية لأوكرانيا، عقب بدء الهجوم الروسى، فجر الخميس على الأراضى الأوكرانية. وأضافت السفارة عبر حسابها على «فيس بوك»، أن المصريين بالمدن الغربية يمكنهم التوجه إلى الحدود البولندية، مشيرة إلى أن السلطات هناك تسمح بدخول كافة الجنسيات. وطالبت السفارة رعاياها الموجودين فى أوكرانيا بمناطق بعيدة عن المعارك الدائرة حالياً، بالتوجه الفورى إلى بولندا والعودة منها إلى مصر، مشددة على ضرورة البقاء فى المنازل أو المخابئ لمن هم فى مناطق العمليات العسكرية، لحين إجلائهم، موضحة أنه «بالنسبة للمواطنين المصريين الموجودين فى خاركوف والمدن الشرقية يستمر الالتزام بالوجود فى المنازل أو المخابئ، حيث يتم التفاوض على مسار آمن لخروجهم».

ونوهت بأنه «بالنسبة للمواطنين المصريين فى المدن الغربية الذين لديهم القدرة على التوجه إلى الحدود البولندية، فإن السلطات البولندية تسمح بدخول كافة الجنسيات وتمنحهم فيزا 15 يوماً للعودة إلى أرض الوطن».

سفارة القاهرة للجالية المصرية: التزموا المنزل أو المخابئ والموجودون فى الغرب يتجهون إلى الحدود البولندية

وكانت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أكدت، مساء أمس، أن غرفة عمليات وزارة الهجرة تتابع باستمرار موقف الجالية المصرية فى مختلف المدن الأوكرانية. وقالت السفيرة: «لقد شكلنا غرفة عمليات مخصصة لمتابعة موقف الجالية المصرية فى أوكرانيا فى ظل المستجدات والمتغيرات المتلاحقة»، مضيفة أن غرفة العمليات فى تواصل مستمر مع رؤساء الجالية المصرية بأوكرانيا للوقوف معهم على آخر مستجدات وتطورات الموقف داخل المدن الموجود فيها المصريون.

وفور إعلان روسيا عن عمليتها العسكرية، وجه عدد من المصريين، خاصة الطلاب، الموجودين فى أوكرانيا، نداءات واستغاثات عبر مواقع التواصل الاجتماعى، مطالبين السلطات بإجلائهم نظراً للمخاطر التى تحيط بهم.

وقال مصدر مسئول فى السفارة المصرية فى «كييف» لشبكة «سكاى نيوز»، إن العاملين بالسفارة يتلقون اتصالات من مصريين لمساعدتهم على الخروج، لافتاً إلى أن السفارة تتابع أوضاعهم وتبلغهم بآخر المستجدات وسبل التعامل معها.

وبالنسبة للتعامل مع المصريين على الحدود البولندية، أوضح المصدر: «ليس لدينا وجود على المعابر، ويتم التنسيق عن طريق سفارتنا فى وارسو مع السلطات البولندية». وأكد أن وزارة الخارجية المصرية وجميع السلطات المختصة تعمل على هذا الملف للحفاظ على أرواح المصريين فى أوكرانيا، مضيفاً أنه يجرى «إبلاغ المقيمين بكل التعليمات الجديدة فور ورودها من القاهرة».

يذكر أن سفارة مصر فى كييف أصدرت تعميماً طالبت فيه المصريين بأوكرانيا بعدم استقاء أى معلومات إلا من خلال صفحاتها الرسمية، مشيرة إلى وجود صفحات أخرى مجهولة تروج لمعلومات مغلوطة.