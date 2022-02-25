سفارة مصر في رومانيا تعلن أرقام طوارئ وآليات النزوح من أوكرانيا

أعلنت سفارة مصر في رومانيا أنّ السلطات الرومانية تعتزم تنظيم معسكرات تجميع للقادمين من أوكرانيا، عند النقاط الحدودية مع الدولة التي دخلت في حرب مع روسيا مؤخرًا، وذلك وفقاً للتطورات الميدانية في أوكرانيا.

سفارة مصر في رومانيا تعلن رقم للطوارئ

وكانت سفارة مصر في رومانيا بدأت في إحاطة أبناء الجالية المصرية في أوكرانيا، بالخبر لبدء عمليات الإجلاء في ظل اشتداد الحرب بين أوكرانيا وروسيا لليوم الثاني على التوالي.

وأعلنت سفارة مصر في رومانيا أرقام هاتف للتواصل حتى يتسنى لأبناء الجالية التواصل مع سفارة مصر في رومانيا، وذلك من خلال رقم الطوارئ التالي +40 (726) 164 978 علمًا بأن الرقم مرتبط بتطبيق «واتساب».

تعليمات للوصول إلى رومانيا قدومًا من أوكرانيا

وكانت سفارة مصر في رومانيا ناشدت أبناء الجالية المصرية الموجودين في أوكرانيا والراغبين في التوجه لرومانيا موافاة السفارة في كييف، أو موافاة السفارة المصرية في بوخارست على تطبيق «الواتساب» ببياناتهم وصورة من جوازات سفرهم السارية، وكذلك النقطة الحدودية التي سيتوجهون إليها.

منح تأشيرات دخول للنازحين في رومانيا

وكانت السلطات الرومانية أعلنت إمكانية منح تأشيرات دخول مؤقتة لمدة ١٥ يومًا عند نقاط دخول معينة، يمكن لحاملها التحرك داخل رومانيا وحجز الفنادق والمواصلات العامة، وذلك في قرار استثنائي بسبب أوضاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وفرار عدد كبير من السكان إلى الدول المجاورة للنجاة بأرواحهم من خطر الحرب.

اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا

واندلعت فجر أمس الخميس شرارة الحرب بين روسيا وأوكرانيا، عقب إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتن شن حملة عسكرية موسعة على الأراضي الأوكرانية، وذلك لحماية إقليم دونباس على حد تعبيرهن، وذلك بعد نحو يومين من اعتراف موسكو باستقلال الجمهوريتين الشعبيتين الانفصاليتين من طرف واحد شرق أوكرانيا.