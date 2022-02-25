مؤتمر الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرج: نسعى لعدم التصادم مع روسيا

سلطت وسائل الإعلام العالمية الضوء على مؤتمر الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرج والذي هاجم فيه بشدة حرب روسيا على أوكرانيا، لافتا إلى امتلاكه عددا كبيرا من المقاتلات والقوات في مناطق شرق أوروبا، إلا أن أمين عام حلف شمال الأطلسي كان أكد من قبل أنه حلف دفاعي وذلك عندما سأل عن إمكانية التدخل العسكري لدعم أوكرانيا.

وأكد مؤتمر الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرج أنه في حال أرادت روسيا السلام فعليها وقف الحرب على أوكرانيا، مضيفا أن روسيا تتحدى الأمن الأوروبي، مشددا على ضرورة إعادة نشر القوات.

مؤتمر الأمين العام للناتو: نواصل تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا

وأكد الأمين العام لحلف الناتو أن الحلف لا يسعى لعدم وقوع تصادم مع القوات الروسية، كما أكد أن بلاده تواصل تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا لا سيما أنظمة الدفاع الجوي.

وقال أمين عام حلف الناتو إن الحلف على اتصال مباشر مع الحكومة الأوكرانية، وإن القوات الأوكرانية تقاتل بشجاعة وهي قادرة على مواجهة الهجوم الروسي، على حد قوله.

ستولتنبرج: تم نشر آلاف الجنود شرق أوروبا

وأكد «ستولتنبرج» أنه تم نشر آلاف الجنود في الجزء الشرقي من أوروبا، وزعم أن روسيا ستدفع ثمنا باهظا خلال السنوات المقبلة، متهما بيلاروسيا بأنها الميسر للهجوم الروسي على أوكرانيا.

وطلب أمين عام حلف الناتو روسيا بوقف حربها العبثية وسحب قواتها من أوكرانيا والعودة للحوار، لافتا إلى حجم المعاناة والدمار الكبير في أوكرانيا، وأكد أن روسيا انتهكت التزاماتها بحجة توسع حلف شمال الأطلسي.

حلف الناتو مشكلة رئيسية في حرب روسيا وأوكرانيا

ويعد حلف الناتو أحد الأسباب الرئيسية في الحرب بين روسيا وأوكرانيا، إذ أن موسكو ترفض محاولات الحلف ضم كييف لعضويته، وتعتبر ذلك تهديدا مباشرا لأمنها القومي.

وطلبت روسيا مرارا من دول حلف الناتو الحصول على ضمانات بعدم تقدم الحلف إلى أوكرانيا والاقتراب من حدود روسيا.