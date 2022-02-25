 عالم فضاء: الصواريخ ستحل محل الطائرات في السفر مستقبلا

قال أحمد فريد، عالم الفضاء المصري الذي يشغل منصب «متحكم مركبات فضاء بوكالة الفضاء الألمانية»، إن هناك فكرة لاستعمال مجال الفضاء في التنقل بين القارات، بدلا من ركوب الطائرات لعشرات الساعات، إذ يمكن استبدالها بالصواريخ التي تتراوح مدة الانتقال بها من 15 إلى 30 دقيقة، لافتا إلى أن الانتقال بالصواريخ تطوير للعلم وليست منافسة للطيران.

منافسة بين شركات الطيران

وأوضح «فريد» في مداخلة عبر «ZOOM» من ألمانيا لبرنامج «مصر تستطيع» مع الإعلامي أحمد فايق، أن بعض شركات الطيران تنافس بعضها في إنتاج الطائرات، ومع الوقت ستنافس شركات صواريخ الفضاء بعضها، ولكن دون تداخل بين شركات الطيران وشركات الصواريخ، فلكل منهما مجاله المتخصص.

وأشار «فريد» إلى أن «سبيس إكس» هي شركة خاصة يملكها إيلون ماسك، وتعمل على تصنيع صواريخ فضائية بقدرات متنوعة، وتعمل حاليا على بناء صاروخ لنقل 100 رائد فضاء، وتستعد الشركة لإطلاقه لكوكب المريخ كونه الأقرب لكوكب الأرض.

سياحة الفضاء

وأضاف «فريد» أن السياحة الفضائية تختلف تماما عن علم الفضاء المعتاد لدى رواد الفضاء، فليس كل من يصعد للفضاء من رواد الفضاء، ولكن السياحة الفضائية غرضها الزيارة والمشاهدة فقط دون أغراض علمية، وتعتبر مثلها مثل الطيران مع اختلاف الوسيلة، لافتا إلى أن الرحلات الفضائية ستنشط في المستقبل وتصبح مثل الطيران المعتاد لدينا حاليا، وأن تكلفة السفر بالصواريخ ستكون بأسعار باهظة في بادئ الأمر إلى أن ينتشر مثل الطيران الآن.

واستعرض برنامج «مصر تستطيع» مقطع فيديو من داخل سفينة فضائية يرصد شعور الركاب بحالة انعدام الجاذبية وممارستهم للألعاب البهلوانية داخل السفينة بعد خروجها من مدار كوكب الأرض.