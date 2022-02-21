الفضاء المصرية: إطلاق القمر الصناعي «مصر سات 2» مارس 2023

كشف الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تفاصيل موعد إطلاق القمر الصناعي المصري «مصر سات 2»، وكذلك موعد بدء تجميعه بمركز الأقمار الصناعية بمقر الوكالة في العاصمة الإدارية الجديدة، قائلا:«البرنامج الزمني المحدد للقمر الصناعي، يعمل بدون تأجيل، والعمل يسير بصورة سريعة، وسيجرى إطلاق القمر مصر سات 2 مارس عام 2023».

العمل يسير وفقا لمخطط وبرنامج زمني محدد

وأضاف الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه سيجرى البدء في تجميع القمر الصناعي «مصر سات 2»، بعد الانتهاء من مركز تجميع واختبار الأقمار الصناعية شهر يوليو المقبل 2022، وأنه بعد الانتهاء من تجهيزات مركز تجميع القمر الصناعي في مصر، سيجرى البدء في تجميع القمر الصناعي، واختباره بمصر، وبعد الانتهاء سترسل إلى محطة الإطلاق الدولية، مشيرا إلى أن العمل يسير وفقا للمخطط والبرنامج الزمني المحدد له، مؤكدا أن القمر الصناعي «مصر سات 2» هو أول قمر صناعي يجرى بالاشتراك بين الخبرات الصينية والمصرية.

الأقمار الصناعية التعليمية

وتابع أن نشاط الوكالة للفترة المقبلة يتمثل في تسليم الأقمار الصناعيه التعليمية لعدد من الجامعات، وهناك 17 جامعة حصلوا على القمر الصناعي التعليمي والمشروع يسير بصورة جيدة، موضحا أن هندسة جامعة الزقازيق نجحت الفترة الماضية في تسخير الإمكانيات لتصميم النموذج الهندسي، والعمل على تصنيع أول قمر صناعي «كيوب سات» لها ، وسيجرى إطلاقه مطلع العام المقبل، منوها بأن الجامعات المصرية خلال الفترة الماضية قطعت شوطا كبيرا في مجال التدريب على كيفية تصميم وتجميع الأقمار الصناعية.