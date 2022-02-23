100 قمر صناعي تعليمي للمدارس للتدريب على علوم وتكنولوجيا الفضاء

تستعد وكالة الفضاء المصرية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بعد قليل، لتوقيع بروتوكول تعاون مشترك مع وزارة التربية التعليم، لبناء 100 قمر صناعي تعليمي لطلاب المدارس الثانوية بمختلف محافظات الجمهورية، يتعلم من خلالها طلاب المدارس أنظمة القمر الصناعي ومهامه وكيفية إطلاقه، وكذلك كيفية تشغيله والحصول على البيانات، وبشهد مراسم توقيع البروتوكول الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، الدكتور محمد القوصي، ونائب وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي.

تفاصيل بروتوكول الفضاء المصرية

وأوضح الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، أنه وفقاً لبروتوكول التعاون المشترك مع وزارة التربية و التعليم، سيتم عقد ورشة عمل لخمسة مدارس، وتدريب 3 من معلمي مادة العلوم في كل مدرسة على القمر الصناعي التعليمي، بجانب تسليم كل مدرسة من هذه المدارس قمرًا صناعيًا تعليميًا.

وكالة الفضاء: تعاون مشترك مع الجهات المعنية

وأوضح الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ وكالة الفضاء المصرية ستساعد الطلاب في التعليم الجامعي وما قبل الجامعي، من خلال برامج التأهيل والتدريب في المدارس والجامعات على مجال تكنولوجيا وعلوم الفضاء، بجانب التنسيق مع الجهات والوزارات المعنية في الدولة، بجانب دعم البرامج والبحوث التعليمية في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء والاستفادة منها.

وتابع، أن مصر تخطو خطى ثابتة وقوية نحو تطوير برنامج الفضاء المصري بمختلف القطاعات، لافتا إلى أنّ إنشاء مدينة الفضاء المصرية ستمثل طفرة في البحث العلمي لمجالات الفضاء.