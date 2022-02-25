«الرى» تسلم شهادات «دبلوم أحواض الأنهار» لـ20 متدرباً من دول نهر النيل

سلم الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، مساء أمس ، 20 متدرباً من دول حوض النيل، شهادات إتمام الدورة التدريبية السادسة والعشرين فى مجال «هندسة هيدروليكا أحواض الأنهار»، التى ينظمها المركز القومى لبحوث المياه التابع للوزارة، بحضور الدكتور خالد عبدالحى، رئيس المركز.

وأكد الوزير أن التعاون الثنائى مع دول حوض النيل والدول الأفريقية يعد أحد المحاور الرئيسية فى السياسة الخارجية المصرية، فى ظل ما تمتلكه مصر من إمكانيات بشرية وخبرات فنية ومؤسسية متنوعة فى مجال الموارد المائية، مشيراً إلى أنه من خلال هذا التعاون يجرى تنفيذ الكثير من المشروعات التنموية التى تعود بالنفع المباشر على مواطنى تلك الدول، بما يسهم فى تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المواطنين لمواجهة التحديات التى تتعرّض لها القارة الأفريقية، مثل الزيادة السكانية وانتشار الفقر والأمية والأمراض.

وأشار إلى ما تقدمه الوزارة من دورات تدريبية إقليمية متنوعة للمتخصصين بالدول الأفريقية الشقيقة فى مجال المياه بهدف دعم قدراتها البشرية، بما يسمح بتحسين عملية إدارة الموارد المائية بهذه الدول، من خلال تدريس الكثير من الموضوعات العلمية المتعلقة بالمياهة. ولفت إلى أن 183 شخصاً من 28 دولة أفريقية يخضعون للتدريب سنوياً بمركز التدريب الإقليمى بالسادس من أكتوبر.