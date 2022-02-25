بدء فعاليات برنامج «الدوم» في مرحلة المفتاح الذهبي بمسابقة الغناء

بدء فعاليات الحلقة الجديدة من برنامج «الدوم»، منذ قليل والتي تذاع على قناة «ON»، بحضور لجنة التحكيم الجديدة، التي تضم المخرج تامر محسن والفنانة ليلى علوي، والمايسترو نادر عباسي.

مرحلة المفتاح الذهبي

ومن المفترض أن يبدأ متسابقي برنامج «الدوم» اليوم المرحلة الثانية التي تسمى «المفتاح الذهبي» والتي تتضمن الأداء خلال 60 ثانية، والمنافسة بين الفئات في مجال التمثيل والغناء وتقديم البرامج.

وبدأت فعاليات مسابقة برنامج «الدوم» الليلة بمسابقة الغناء، والتي بدأها المتسابقون بغناء «جانا الهوى» للعندليب عبدالحليم حافظ.

برنامج «الدوم» هو أول برنامج مصري لاكتشاف المواهب في العديد من المجالات والتي من بينها الغناء والتمثيل وتقديم البرامج، وهو برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بجانب مشاركة شركة «ميديا هب سعدي -جوهر» في إنتاج الحدث.

ويخوض المتسابقون اليوم في برنامج الدوم مرحلة جديدة وتحد جديد، بعد التصفيات التي خاضها مئات المشتركين خلال المرحلة الأولى.

اختيار 6 مواهب

تحدي برنامج «الدوم» الليلة يطلق عليه مرحلة «المفتاح الذهبي»، والذي سيمنح لهم مساحة أكبر من أجل إبراز موهبتهم بشكل أكبر أمام الجمهور ولجنة التحكيم الجديدة، والتي ستستمر على مدار 5 حلقات من أجل اختيار أفضل 6 مواهب فقط في التمثيل والغناء وتقديم البرامج للوصول للمرحلة النهائية.

يشارك في لجان التحكيم العديد من المشاهير في العديد من المجالات بين التمثيل والاخراج والغناء وتقديم البرامج، وتتكون لجنة تحكيم المرحلة الثانية من برنامج الدوم اليوم، من عدد من كبار النجوم بعدة مجالات من بينهم: ليلى علوي، المخرج تامر محسن والموسيقار نادر عباسي، بجانب مشاركة أعضاء آخرين للجان التحكيم بمراحل مختلفة، إذ يشارك في عضوية لجنة تحكيم فئة التمثيل الفنانة الكبيرة يسرا، المخرج مروان حامد والفنان عمرو يوسف، وفي فئة الغناء يشارك كل من الفنان حميد الشاعري والشاعر أمير طعيمة والملحن عمرو مصطفى، أما في فئة البرامج تضم لجنة التحكيم مكونة من الإعلامية القديرة نجوى إبراهيم والإعلامية لميس الحديدي والإعلامية چاسمين طه.