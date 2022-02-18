لميس الحديدي تشيد بمتسابقة في برنامج «الدوم»: هتبقي مراسلة ليا بالصعيد

نجحت لمياء سامي، في الحصول على الضوء الأخضر من لجنة التحكيم في فئة التقديم التفلزيوني ضمن فعاليات برنامج اكتشاف المواهب «الدوم» الذي تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بمشاركة وزارتي الشباب والرياضة والثقافة، ويُذاع عبر فضائية «ON» بعرض من التمثيل الصامت.

إشادة لميس الحديدي بـ لمياء سامي

وقالت لمياء سامي، إن اسم الشهرة الخاص بها «زِلو»، واسمها الذي سجلت به بعد ولادتها «الزُلال»، ووالدها هو من أسماها بهذا الاسم، لافتة إلى أنها من الأقصر، وحلمها أن تصبح متقدمة تلفزيون.

وأشادت الإعلامية لميس الحديدي، بأدائها، قائلة لها: «لو نجحتي في المراحل الجاية هتبقى مراسلة ليا في الصعيد».

أعضاء لجنة التحكيم

وتكونت لجنة التحكيم من الإعلامية نجوى إبراهيم، والإعلامية لميس الحديدي، والإعلامية جاسمين طه، وأعطوا المتسابقة الضوء الأخضر لتتأهل للمرحلة الثانية من المسابقة.

وتتراوح أعمار مشتركي المسابقة الدوم، من الذكور والإناث، بين 16 و28 عاما، للتمثيل والغناء وفي التقديم الإعلامي من 21 إلى 28 عاما.

وينتمي المشتركون لجميع المحافظات، وأجريت اختبارات للاختيار من بين 15 ألف مشترك، كما اشترطت المسابقة على المتسابقين أن يقيموا في القاهرة، وكانت الأولوية في الاختبارات للمشتركين المتقدمين عبر الموقع الرسمي للمسابقة، وليس بأسبقية الحضور، من خلال تنظيم كبير وضخم بقاعة ضخمة بمركز شباب الجزيرة.