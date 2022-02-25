أبرز لقطات حلقة الليلة من برنامج الدوم مرحلة «المفتاح الذهبي»

ساعات قليلة وتبدأ حلقة جديدة من «برنامج الدوم»، في مرحلة جديدة بعنوان «المفتاح الذهبي»، بحضور أعضاء لجان تحكيم المرحلة الثانية النجمة ليلى علوي، المخرج تامر محسن والموسيقار نادر العباسي.

تفاصيل حلقة اليوم من «برنامج الدوم»

يذاع برنامج «الدوم» على قناة «ON» الليلة، وستشهد الحلقة الجديدة مرحلة الأداء في دقيقة، في عدة مجالات من بينها التمثيل، والغناء، و تقديم البرامج، واستمرار اشتعال المنافسة.

كوميديا من المتسابقين مع لجان التحكيم من حلقة اليوم «إلهى تنستر.. زغروطة»

تصدر برنامج الدوم محركات البحث بجوجل عقب إعلان البرومو الترويجي لحلقة اليوم، والتي شهدت عدة مقاطع حماسية بين المتسابقين.

وكانت من أبرز لقطات البرومو الترويجي لحلقة اليوم من برنامج الدوم، هو زغروطة من أحد المتسابقين بعد فوزها وتخطيها المرحلة، ومتسابقة أخرى معلقة «إلهى تنستر».

سوف يخوض المتسابقون في برنامج الدوم تحديا جديدا، اليوم، بعنوان مرحلة «المفتاح الذهبي»، والتي سيمنح لهم مساحة أكبر من أجل إبراز موهبتهم بشكل أكبر أمام الجمهور ولجنة التحكيم الجديدة، والتي ستستمر على مدار 5 حلقات من أجل اختيار أفضل 6 مواهب فقط في التمثيل والغناء وتقديم البرامج للوصول للمرحلة النهائية.

برنامج الدوم برعاية الشركة «المتحدة» لـ خدمات الإعلام، بجانب مشاركة شركة «ميديا» في إنتاج الحدث بقيادة كل من «هب سعدي- جوهر».

يُعد برنامج الدوم أول برنامج لاكتشاف المواهب يجمع بين التمثيل والغناء وتقديم البرامج في الشرق الأوسط في موسمه الأول والذي سيعرض حصريا على شاشة قناة ON.

لجان تحكيم «برنامج الدوم» تتكون لجنة تحكيم المرحلة الثانية من برنامج الدوم اليوم، من عدد من كبار النجوم بعدة مجالات من بينهم، ليلى علوي، المخرج تامر محسن والموسيقار نادر العباسي، بجانب مشاركة أعضاء آخريين للجان التحكيم بمراحل مختلفة، حيث يشارك في عضوية لجنة تحكيم فئة التمثيل الفنانة الكبيرة يسرا، المخرج مروان حامد والفنان عمرو يوسف، وفي فئة الغناء يشارك كل من الفنان حميد الشاعري والشاعر امير طعيمة والملحن عمرو مصطفى، أما في فئة البرامج تضم لجنة التحكيم مكونة من الإعلامية القديرة نجوى إبراهيم والإعلامية لميس الحديدي والإعلامية چاسمين طه.

ومن شروط الانضمام لـ برنامج الدوم، أن تتراوح أعمار المشتركين بين الذكور والإناث بين 16 و28 سنة للغناء والتمثيل أما التقديم من 21 لـ82 عاماً من جميع المحافظات المصرية، حيث تم إجراء اختبارات لـ15 ألف مشترك.